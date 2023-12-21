Пешеход, пострадавший в ДТП с Lexus в Барнауле 19 декабря, находится в реанимации

Прокуратура начала проверку по факту происшествия

21 декабря 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования 46-летней женщины автомобилем Lexus RX200 на проспекте Ленина в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ведомства, такое поручение дал прокурор Алтайского края Антон Герман.

Напомним, что авария произошла 19 декабря на пересечении Ленина с Димитрова: столкнулись два транспортных средства, после чего Lexus вылетел на тротуар и наехал на женщину.

"По предварительным данным, ее здоровью причинен тяжкий вред. Пострадавшей в условиях реанимационного отделения оказывается специализированная медицинская помощь", – отметили в прокуратуре. Прокуроры проверяют соблюдение законодательства и при наличии оснований примут меры реагирования. Кроме того, контролируется расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Назначены необходимые экспертные исследования, проводятся неотложные следственные действия.