Иномарка врезалась в грузовик на Павловском тракте в Барнауле
Легковушка получила серьезные повреждения
26 сентября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
ДТП с участием иномарки JAC и КамАЗа произошло в ночь с 25 на 26 сентября в Барнауле, сообщили в телеграм-канале "В курсе 22".
Отмечается, что легковушка влетела в грузовик на Павловском тракте. Большегруз в тот момент был припаркован.
В результате китайский автомобиль получил серьезные повреждения. У грузовика же лишь немного помяло заднюю часть прицепа.
При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли в ней пострадавшие, неизвестно.
07:51:56 26-09-2023
Ему надо было быстрей
08:00:59 26-09-2023
Что делать то нада?)))
08:06:08 26-09-2023
Что за круглосуточные стоянки большегрузов на всём Павловском тракте ?
09:29:11 26-09-2023
Большегрузы по всему городу ночью стоят на улицах, надо что-то с этим делать!
12:46:41 26-09-2023
толстобрюхие водилы грузовиков на них ездят к себе домой. У меня во дворе такой вечно ходит со сломаным носом из за этого, а все туда, не доходит...