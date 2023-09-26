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Иномарка врезалась в грузовик на Павловском тракте в Барнауле

Легковушка получила серьезные повреждения

26 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием иномарки JAC и КамАЗа произошло в ночь с 25 на 26 сентября в Барнауле, сообщили в телеграм-канале "В курсе 22".

Отмечается, что легковушка влетела в грузовик на Павловском тракте. Большегруз в тот момент был припаркован.

В результате китайский автомобиль получил серьезные повреждения. У грузовика же лишь немного помяло заднюю часть прицепа. 

При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли в ней пострадавшие, неизвестно.

Барнаул ДТП

Комментарии 5

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Гость

07:51:56 26-09-2023

Ему надо было быстрей

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гость

08:00:59 26-09-2023

Что делать то нада?)))

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Гость

08:06:08 26-09-2023

Что за круглосуточные стоянки большегрузов на всём Павловском тракте ?

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Гость

09:29:11 26-09-2023

Большегрузы по всему городу ночью стоят на улицах, надо что-то с этим делать!

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Гость

12:46:41 26-09-2023

толстобрюхие водилы грузовиков на них ездят к себе домой. У меня во дворе такой вечно ходит со сломаным носом из за этого, а все туда, не доходит...

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