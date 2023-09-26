Иномарка врезалась в грузовик на Павловском тракте в Барнауле

Легковушка получила серьезные повреждения

26 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

ДТП с участием иномарки JAC и КамАЗа произошло в ночь с 25 на 26 сентября в Барнауле, сообщили в телеграм-канале "В курсе 22".

Отмечается, что легковушка влетела в грузовик на Павловском тракте. Большегруз в тот момент был припаркован.

В результате китайский автомобиль получил серьезные повреждения. У грузовика же лишь немного помяло заднюю часть прицепа.

При каких обстоятельствах случилась авария и есть ли в ней пострадавшие, неизвестно.