Погибли два водителя. Появились подробности страшного ДТП в Алтайском крае

Еще один автомобилист пострадал

25 сентября 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Алтайского края поделились подробностями смертельного ДТП, которое произошло на трассе Барнаул – Рубцовск в Калманском районе между селами Шадрино и Бураново.

По предварительным данным ведомства, 23 сентября в 21:20 69-летний водитель Honda Odyssey выскочил на встречку, где столкнулся с Toyota Vista и Ford F-150.

В результате на месте происшествия до приезда медиков скончались водитель Honda и 23-летний водитель Toyota. 56-летнего шофера Ford госпитализировали в Барнаул.