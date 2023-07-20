Иномарки подорожают в России с 1 августа на 10-20%

Эксперты отмечают, что на ситуацию повлияет и ослабление курса рубля

20 июля 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самые доступные в России иномарки с 1 августа подорожают на 10-20%. Как сообщает Autonews, это произойдет по причине повышения утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

Эксперты отмечают, что дополнительно на ситуацию повлияет ослабление рубля. Так, доступные машины подорожают на сумму от 122 до 300 тысяч рублей, а машины премиум-класса будут стоить на 1,2 млн рублей больше.

Также под удар попадет и рынок параллельного импорта. Цены вырастут на 20%. Сейчас для частных лиц действует утилизационный сбор в размере от 3,4 до 5,2 тысячи рублей, но эта цена сохранится только в том случае, если частник на год оставит машину в собственности или же ввозит не более одного автомобиля в год.