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Иномарки подорожают в России с 1 августа на 10-20%

Эксперты отмечают, что на ситуацию повлияет и ослабление курса рубля

20 июля 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самые доступные в России иномарки с 1 августа подорожают на 10-20%. Как сообщает Autonews, это произойдет по причине повышения утилизационного сбора на ввозимые автомобили.

Эксперты отмечают, что дополнительно на ситуацию повлияет ослабление рубля. Так, доступные машины подорожают на сумму от 122 до 300 тысяч рублей, а машины премиум-класса будут стоить на 1,2 млн рублей больше.

Также под удар попадет и рынок параллельного импорта. Цены вырастут на 20%. Сейчас для частных лиц действует утилизационный сбор в размере от 3,4 до 5,2 тысячи рублей, но эта цена сохранится только в том случае, если частник на год оставит машину в собственности или же ввозит не более одного автомобиля в год.

Экономика Транспорт

Комментарии 6

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Гость

17:47:38 20-07-2023

Утилизационный сбор !!!))) Это ж просто прекрасно! Читал как человек пытался сдать авто в утилизацию. Во всех ведомствах очень удивлялись и не чем не могли помочь . В итоге одно предприятие у нас в стране есть, но то ли в Калининграде то ли во Владивостоке.

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гось

19:24:59 20-07-2023

в гандурасе все путем

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Гость

20:35:22 20-07-2023

Штрафы по 50 тыс. за неявку в военкомат, рост цен, если здесь пишут 20%, то в реальности будет 40%, вот такую жизнь нам создали патриоты страны.

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Гость

21:26:52 20-07-2023

Похрен на иномарки. Свои машины будем покупать!

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Гость

07:25:06 21-07-2023

Явный вброс на фоне подоражания ВСЕГО....

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Гость

07:26:07 21-07-2023

Пенсионерам не нужны иномарки.... Они все равно поддержат....

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