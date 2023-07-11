Поднимется все. Бытовая техника дорожает в российских магазинах на фоне падения рубля

Зато никаких перебоев с поставками техники сейчас не ожидается, радуются продавцы

11 июля 2023, 07:29, Антон Дегтярев

Бытовая техника/ Фото: amic.ru

Цены на бытовую технику в магазинах России и Алтайского края в частности повышаются на 10–15%. В некоторых торговых точках это уже произошло, а где-то стоимость товаров изменится со дня на день. Всему виной – ослабление курса рубля в конце июня–начале июля, который стал стоить более 90 рублей. Расторопные покупатели уже закупаются техникой наперед, сообщили amic.ru в специализированных магазинах Барнаула и Новоалтайска.

Что происходит?

В начале июля о повышении цен на бытовую технику из-за изменения курса доллара писали федеральные СМИ. Например, издание "Коммерсантъ" сообщало, что в среднем ритейлеры говорили об увеличении закупочной стоимости продукции на 10–15% по популярным брендам Beko, Tefal, Lex и других. При этом уточнялось, что наиболее активного и быстрого роста цен ожидают на электронику.

Производители уже отправили сообщения дистрибьютерам о грядущих переменах. В частности, уведомления прислали компания Archelik (бренды Beko, Grundig, Indesit и др.), группа "СЕБ-Восток" (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex и другие, указывал "Коммерсантъ".

Так, "СЕБ-Восток", в частности, сообщил о повышении цены на технику на 10% с 4 августа. А глава российского представительства компании Candy-Hoover Group (входит в состав китайской Haier Group) говорил, что компания увеличит розничные цены на свою продукцию на 15%. В фирме Schaub Lorenz подтвердили повышение цен, но не уточнили, каким именно будет рост.

Покупатели/ Фото: amic.ru

"Цены поднимутся почти на все"

Руководитель барнаульского магазина "Ротор" сообщил amic.ru, что в июле цены повысятся во всех магазинах бытовой техники. По его словам, в некоторых торговых точках ценники уже изменились. В "Роторе" цены пока не меняли, но в ближайшем будущем это точно придется сделать, отметили в компании.

"Поставщики нас информировали, что с этого месяца случится повышение цен на продукцию. Наш завод не так быстро реагирует, потому что мы сами производим продукцию. Пока можно предположить, что вся бытовая техника в цене подскочит на 10–15%. Сырье тоже в цене поднимается, это отразится на конечной продукции. Цены будут подниматься почти на все", — отметили в "Роторе".

А вот в барнаульском магазине бытовой техники "Леран" цены остались на прежнем уровне, никаких повышений там нет и, как указывают его представители, никаких данных по этому поводу продавцам пока не приходило.

Переоценки товаров не было и в барнаульском магазине "Погода в доме". От поставщиков никаких данных они пока также не получали и про повышение цен в магазине пока обсуждают только на уровне слухов. Правда, точную информацию торговой точке уже дали белорусы. По словам представителя магазина, белорусская техника (холодильники и стиральные машины "Атлант", плиты "Гефест" и так далее) останется при своих ценах, несмотря на курс валют. А вот с остальными производителями есть вопросы, пояснили продавцы.

Магазин бытовой техники/ Фото: amic.ru

В новоалтайском магазине "Гарант" также отметили, что пока цены не меняли, однако в ближайшие дни повышение в магазине произойдет. Там сообщили, что ценники вырастут примерно на 10%. Причем руководство анонсировало изменение стоимости своих товаров еще в первых числах июля, отметили в компании.

"Возможно еще одно повышение в будущем"

А вот в магазине "Технокухня" цены поднимаются уже сейчас — на 10–15%. Началось это в середине июля, и розничные покупатели, которые давно собирались что-то купить, моментально пришли в магазине после понижения курса рубля, отметил собеседник amic.ru.

Цены могут вырасти еще, если рубль продолжит падать. Но зато никаких перебоев с поставками, которые были в марте-апреле прошлого года, сейчас не ожидается, обрадовали в торговой точке.

"В среднем цена поднимается где-то на 10–15%. По заявлениям производителей, меньше 10% точно не было ни у кого, но и больше 15% я тоже не припомню. Вполне возможно еще одно такое же повышение в будущем. В данном случае все ускорено увеличением стоимости доллара и евро, поставщики ускорили свои повышения, и магазинам приходится под это подстраиваться. Цены меняем сейчас постоянно. Сначала один бренд, потом второй, затем третий", — рассказал один из продавцов "Технокухни".

В магазине отметили, что примерно 90% цен уже изменилось, и остальные ценники должны повыситься в течение ближайших нескольких дней. Повышение коснется и российской техники, так как она собирается в основном из импортных комплектующих, говорит собеседник.

Деньги/ Фото: amic.ru

А вот белорусы пока держат цены на свою продукцию, указывают в "Технокухне". Производители из этой страны не меняли цены с начала года и, возможно, не будут этого делать сейчас, отметили в магазине. Есть часть российской техники, на которую цены также не поднимались. Более того, они даже упали в середине мая. Впрочем, в ближайшее время они скорее всего поднимутся, отметили в торговой точке.

Что происходит с рублем и долларом?

Ослабление курса рубля началось в конце июня 2023 года. За неделю с 23 по 30 июня курс доллара вырос с 83,6 до 87 рублей. А с 1 по 7 июля – с 88 до 92,5 рублей. По состоянию на 8 июня он снизился примерно до 91,7 рублей.