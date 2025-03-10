"Иномарку подавай". Алтайские таксисты не готовы пересесть на "Ладу"

Владельцы такси уверены, что переход на отечественный автопром буквально задушит их

10 марта 2025, 07:15, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com / Waldemar

Алтайские участники рынка такси не готовы пересесть на "Ладу". Речь о законопроекте Госдумы, согласно которому российское такси обяжут перейти на отечественный автопром. Их машины должны будут иметь высокую долю российской сборки. Если документ примут, то требования по локализации вступят в силу уже с 1 сентября.

Результатом станет рост цен на услуги и еще больший уход этого вида пассажирских перевозок в "серую" зону. По мнению владельцев такси, новые правила буквально их задушат: выбор автомобилей сократится до минимума. Да и клиенты к отечественному автопрому не расположены, рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул предприниматель из Бийска Василий Федотов.

"У меня, допустим, автомобили Kia Rio семнадцатых годов, Solaris. Были российские Lada Granta, но людей не усадишь в эти автомобили. Таксисты подъезжают на адрес, заказчик смотрит, что там Lada Granta подъехала, все, он отказывается – всем иномарку подавай. Во-вторых, "Яндекс", допустим, отдадут лучше старому Solaris заявку на межгород, чем новой Lada Granta. Почему-то вот так у них в программе", – поделился он.

Известно, что сегодня требованиям по локализации соответствуют лишь четыре модели Lada: это Vesta, Granta, Largus и Aura. В беседе с журналистом БФМ Барнаул Василий Федотов сообщил, что сейчас он предпочтет приобрести Changan за 1,3 млн рублей, чем "Ладу-Гранту" за миллион с небольшим. По мнению собеседника, локализацию авто еще можно ввести, если в список разрешенных попадут корейские Hyundai и Kia, собранные в Санкт-Петербурге, поскольку для нужд такси они подходят в самый раз.

Попытка пересадить россиян на отечественные машины – чтобы обеспечить местному автопрому стабильный спрос – совсем не нова. Но каждый раз это не получалось, да и сейчас инициатива обречена на провал. На этот счет высказался автоэксперт Александр Михельсон.

"Теперь сложно вообще определить, что такое российский автопром. У нас есть "Москвич" – а это, в общем, китайские автомобили, на которых переклеили шильдики. У нас есть новая "Волга", которая является ничем иным, как моделями Changan. Чего только не собирается – и все это китайские автомобили", – сказал он.

По словам автоэксперта, у АвтоВАЗа нет автомобилей бизнес-класса – нет моделей, которые бы соответствовали современным требованием такси.

Почему российские СМИ бурно заговорили о локализации авто именно сейчас, пока неясно. В конце февраля Российский союз промышленников и предпринимателей попросил власти отсрочить меру как минимум на год, до осени 2026 года. Однако этот законопроект для такси был принят в первом чтении более года назад, а дата второго чтения до сих пор не назначена.

Напомним, в феврале в Барнауле провели тематический круглый стол с участием депутатов краевого парламента, экспертов и водителей. По мнению участников, обсуждаемый закон содержит немало рисков – от оттока водителей до снижения качества и безопасности поездок.

В числе предложенных ими корректировок – продажа таксистам машин отечественной сборки в кредит под 0% без первоначального взноса и гибкая система прямого субсидирования таксопарков. Обращение от имени алтайских таксистов направят Владимиру Путину – в попытке найти компромисс между интересами отечественного автопрома и нуждами отрасли перевозок.