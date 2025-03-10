"Иномарку подавай". Алтайские таксисты не готовы пересесть на "Ладу"
Владельцы такси уверены, что переход на отечественный автопром буквально задушит их
10 марта 2025, 07:15, ИА Амител
Алтайские участники рынка такси не готовы пересесть на "Ладу". Речь о законопроекте Госдумы, согласно которому российское такси обяжут перейти на отечественный автопром. Их машины должны будут иметь высокую долю российской сборки. Если документ примут, то требования по локализации вступят в силу уже с 1 сентября.
Результатом станет рост цен на услуги и еще больший уход этого вида пассажирских перевозок в "серую" зону. По мнению владельцев такси, новые правила буквально их задушат: выбор автомобилей сократится до минимума. Да и клиенты к отечественному автопрому не расположены, рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул предприниматель из Бийска Василий Федотов.
"У меня, допустим, автомобили Kia Rio семнадцатых годов, Solaris. Были российские Lada Granta, но людей не усадишь в эти автомобили. Таксисты подъезжают на адрес, заказчик смотрит, что там Lada Granta подъехала, все, он отказывается – всем иномарку подавай. Во-вторых, "Яндекс", допустим, отдадут лучше старому Solaris заявку на межгород, чем новой Lada Granta. Почему-то вот так у них в программе", – поделился он.
Известно, что сегодня требованиям по локализации соответствуют лишь четыре модели Lada: это Vesta, Granta, Largus и Aura. В беседе с журналистом БФМ Барнаул Василий Федотов сообщил, что сейчас он предпочтет приобрести Changan за 1,3 млн рублей, чем "Ладу-Гранту" за миллион с небольшим. По мнению собеседника, локализацию авто еще можно ввести, если в список разрешенных попадут корейские Hyundai и Kia, собранные в Санкт-Петербурге, поскольку для нужд такси они подходят в самый раз.
Попытка пересадить россиян на отечественные машины – чтобы обеспечить местному автопрому стабильный спрос – совсем не нова. Но каждый раз это не получалось, да и сейчас инициатива обречена на провал. На этот счет высказался автоэксперт Александр Михельсон.
"Теперь сложно вообще определить, что такое российский автопром. У нас есть "Москвич" – а это, в общем, китайские автомобили, на которых переклеили шильдики. У нас есть новая "Волга", которая является ничем иным, как моделями Changan. Чего только не собирается – и все это китайские автомобили", – сказал он.
По словам автоэксперта, у АвтоВАЗа нет автомобилей бизнес-класса – нет моделей, которые бы соответствовали современным требованием такси.
Почему российские СМИ бурно заговорили о локализации авто именно сейчас, пока неясно. В конце февраля Российский союз промышленников и предпринимателей попросил власти отсрочить меру как минимум на год, до осени 2026 года. Однако этот законопроект для такси был принят в первом чтении более года назад, а дата второго чтения до сих пор не назначена.
Напомним, в феврале в Барнауле провели тематический круглый стол с участием депутатов краевого парламента, экспертов и водителей. По мнению участников, обсуждаемый закон содержит немало рисков – от оттока водителей до снижения качества и безопасности поездок.
В числе предложенных ими корректировок – продажа таксистам машин отечественной сборки в кредит под 0% без первоначального взноса и гибкая система прямого субсидирования таксопарков. Обращение от имени алтайских таксистов направят Владимиру Путину – в попытке найти компромисс между интересами отечественного автопрома и нуждами отрасли перевозок.
08:03:50 10-03-2025
Мы конечно любим свою страну и гордимся её достижениями , но на отечественных автомобилях ездить не хотим
08:48:53 10-03-2025
Гость (08:03:50 10-03-2025) Мы конечно любим свою страну и гордимся её достижениями , но... Нет, это отечественные автомобили не хотят нас возить)))
08:56:47 10-03-2025
Гость (08:03:50 10-03-2025) Мы конечно любим свою страну и гордимся её достижениями , но... Любить - да, а гордость, как ложка дегтя в бочке меда, делает вс не съедобное.
08:45:35 10-03-2025
А автоваз уже отозвал или доукомплектовал те полмиллиона машин, которые они продали без подушек безопасности, ABS, системы стабилизации и т. д?
17:37:10 10-03-2025
Sic semper tyrannis (08:45:35 10-03-2025) А автоваз уже отозвал или доукомплектовал те полмиллиона маш... Вы лжете. У меня Гранта без АБС никто ее не отозвал и уж тем более не доукомплектовывал. Кстати о Гранте, меняю ее на новую каждые 3-4 года. Иномарки не интересуют от слова совсем.
17:43:47 10-03-2025
Гость (17:37:10 10-03-2025) Вы лжете. У меня Гранта без АБС никто ее не отозвал и уж тем... Предположу, что и туалет у вас дырка в щитовом скворечнике? Хотя если вы слаще морковки ничего не кушали, то и разговаривать с вами не о чем...
18:14:44 10-03-2025
Гость (17:43:47 10-03-2025) Предположу, что и туалет у вас дырка в щитовом скворечнике? ... А я прадполагать не стану потому как знаю наверняка, что щитовой скворечник это у Вас любезный, потому как деньги улетают на бесконечный ремонт инорухляди. С чем Вас и поздравляю.
08:47:38 10-03-2025
А как же свобода слова и выбора?
08:58:09 10-03-2025
Да по мне так какая машина такси приехала, то на такой и поеду.Без разницы, иномарка или отечественная
09:32:15 10-03-2025
Татьяна (08:58:09 10-03-2025) Да по мне так какая машина такси приехала, то на такой и пое... Татьяна, ты еще видно не обросла Духом российского капитализма.
20:46:38 10-03-2025
Гость (09:32:15 10-03-2025) Татьяна, ты еще видно не обросла Духом российского капитали... Да, вы точно заметили, духом капитализма не обросла и это мне не грозит
09:21:20 10-03-2025
в логоваз-за три десятилетия было влюплены миллиарды
по итогу, где доступная отечественная машина. сопоставимая по качеству с аналогами и а вменяемые деньги?
и ничего не помогает, ни свернутые европейские и японские бренды,ни утиль сбор ни ввозные пошлины.
говорят, что если лошадь подохла, то с нее просто нужно слезть.
или хотя бы в два раза снизить цены, на машины, которые уже два года гниют на складах
09:34:39 10-03-2025
Гость (09:21:20 10-03-2025) в логоваз-за три десятилетия было влюплены миллиардыпо и... Снижение цены может служить популяризатором. Со скидкой 40% будут покупать. для такси.
09:35:04 10-03-2025
Гость (09:21:20 10-03-2025) в логоваз-за три десятилетия было влюплены миллиардыпо и... - "хотя бы в два раза снизить цены, на машины, которые уже два года гниют на складах" -----Они сто раз удавятся, но этого не делают.
09:31:17 10-03-2025
Вообще пофигу, таксист свистит как обычно, ездил и на иномарках и на Ладах, без разницы. Лишь бы нормально довезли из точки А в точку Б.
09:38:25 10-03-2025
Вам шашечки или ехать? (с)
09:46:52 10-03-2025
у нас есть аурисы. вот пусть их и покупают!)
10:16:19 10-03-2025
Гранта в средней комплектации должна стоить 600-700 тыс., а не 1 млн руб. Тогда спрос на нее будет. По Весте аналогично: 1.2-1.3 млн. руб., а не 1.5-1.8 млн. АвтоВАЗу хорошо бы поработать с издержками, а не перекладывать их постоянно на потребителей. Потребители уже не вывозят...
10:18:39 10-03-2025
ВАЗ нужен лишь для получения откатов правительству РФ
18:44:30 10-03-2025
Гость (10:18:39 10-03-2025) ВАЗ нужен лишь для получения откатов правительству РФ... Есть факты? Пишите заявление в прокуратуру. Нет таковых, так за безосновательные и к тому же публичные обвинения можно и в санаторий типа "Лесной" присесть. Кто хотит на Колыму? Выходи по одному, там у вас в момент наступит просветление в уму.
10:28:32 10-03-2025
Раньше работали в такси на Волгах и не ныли. Все пользовались, и те кто возил и те кого возили. Были таксопарки, с зоной обслуживания и ремонта. Быть таксистом было престижно, не каждого брали. Сейчас нет ни той страны, ни Волг, ни таксопарков. Техсостояние авто никто не контролирует. Водителей берут и регистрируют каких попало. Отсюда постоянные конфликты с пассажиром. А раньше было лучше. Зеленый огонек такси, гребешок оранжевый на крыше. Опущенный пассажирский козырек с надписью "В парк"
12:09:51 10-03-2025
Рикши... Вам вместо иномарок.. Не будете брать отечественный автопром-будете рикшами бегать... Босиком... Поняли?
18:54:09 10-03-2025
Вызываю такси тогда, когда надо доехать до места к определённому времени, ибо городской транспорт непредсказуем.
При таком раскладе вообще пофигу, еду на том, что приедет.
21:00:57 10-03-2025
На чем хотят, на том пусть и ездят.
Пустое - очередная вылазка едросов