Алтайские таксисты обратятся к президенту России за помощью
В Барнауле обсудили ключевые риски локализации автомобилей для такси
26 февраля 2025, 08:14, ИА Амител
В конференц-зале СМГ в Барнауле состоялся круглый стол на тему "Роль отечественных автомобилей в транспортной сфере: проблемы и перспективы локализации в такси на примере Алтайского края". Участники обсудили ключевые риски внедрения российского автопрома в такси и возможные пути их минимизации, пишет "Толк".
Депутат АКЗС Сергей Матасов отметил, что менее трети таксопарков готовы обновлять автопарк отечественными машинами даже с субсидиями. Принятый закон о локализации такси вызывает серьезные опасения.
"Эксперты Национального совета такси (НСТ) уверены, что в текущей редакции документа содержится немало рисков – от оттока водителей до снижения качества и безопасности поездок. В случае реализации законопроекта жители Алтайского края могут лишиться возможности пользоваться такси, что кратно увеличит нагрузку на общественный транспорт, который и так работает с перебоями", – сказал он.
Депутат АКЗС Людмила Цивилева выразила сомнение в готовности таксопарков к полному переходу на российские машины. Согласно исследованию НСТ, водители не доверяют отечественным автомобилям.
Дополнительные сложности вызывает резкое удорожание российских моделей: за несколько лет их стоимость выросла почти вдвое, в то время как цены на иномарки экономкласса увеличились не так значительно. Это вызвало обеспокоенность участников рынка, и НСТ обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность такого ценообразования.
"Попытки принудительно пересадить всех таксистов на отечественный автопром вызывают негативную реакцию участников рынка", – отметила она.
Таксист Марина Щеголькова отметила, что из-за сурового климата российские машины не всегда надежны. Кроме того, переход на российский автопарк потребует серьезных затрат от водителей, что может привести к уходу специалистов из профессии или росту нелегальных перевозок. Это спровоцирует снижение качества и безопасности услуг.
Таксист Юрий добавил, что без государственной поддержки обновление автопарка станет непосильной нагрузкой для водителей.
"Средства, вырученные за мою старую иномарку, едва ли покроют расходы на новое авто", – отметил он.
Участники круглого стола предложили компенсировать издержки таксистов за счет программ господдержки – льготного лизинга, субсидий и беспроцентных кредитов с нулевым первоначальным взносом. Для обсуждения этих мер алтайские водители намерены обратиться к президенту России.
08:36:47 26-02-2025
Что отечественный автопром не вывозит конкуренции, а Вы законотворцы еще какой - нибудь тариф придумайте, чтобы даже Вы депутаты пересели на росавтопром и тогда может что и поменяется...
08:38:03 26-02-2025
Вот и весь патриотизм
10:57:16 26-02-2025
Гость (08:38:03 26-02-2025) Вот и весь патриотизм... Вы патриотизм с идиотизмом то не путайте. Пересесть с комфортной и доступной по цене иномарки в ведро с гайками по конской цене - идиотизм в чистом виде.
11:55:14 26-02-2025
Гость (10:57:16 26-02-2025) Вы патриотизм с идиотизмом то не путайте. Пересесть с комфор...
Сдаётся мне, что то был сарказм
08:58:38 26-02-2025
Можно уже признать официально, на высоком уровне, что автопром - это не наше! Нет у нас и не будет автопрома. Спокойно принять данный факт.
12:51:38 26-02-2025
Гость (08:58:38 26-02-2025) Можно уже признать официально, на высоком уровне, что автопр... А че наше то тогда? Авиастроение? Ракетостроение? Высокие технологии? Или наше - это последнюю нефть выкачивать из недр и по дешману сливать всем нуждающимся, а своим ценники на гсм задирать?
07:35:09 27-02-2025
Не от хорошей жизни продаем ресурсы. Собственно больше и предложить то нам нечего.. А дешево потому, что дороже не берут.
09:03:54 26-02-2025
И много у нас в крае водителей официально работающих в такси (лицензия и все такое)? Реально не знаю. Но есть ощущение, что сплошь "физики" на своем авто с подработкой в условном агрегаторе "Максим" без всякой лицензии. А так-то да, не за себя любимых, а за общество радеют - особенно беспокоит безопасность и комфорт пассажиров, и даже загрузка общественного транспорта. Внезапно.
09:28:00 26-02-2025
Надо стараться качество наших машин повышать!
09:31:13 26-02-2025
грефу жалуйтесь.
и в спортлото.
09:32:36 26-02-2025
Просто кто-то хочет заработать много денег на продаже "наших" москвичей
10:07:16 26-02-2025
Гость (09:32:36 26-02-2025) Просто кто-то хочет заработать много денег на продаже "наших...
Правильнее писать, хотели заработать много денег на продаже "наших" москвичей и прочих наших жули-ляо-сянов. Но, физики совсем не берут ЭТО на своим трудом заработанные деньги, депутаты вообще отказались от подобной идеи, пересаживать муниципальных и госслужащих - это всё равно, что перекладывать деньги из одного своего кармана в другой свой карман. Вот пытаются нагнуть бизнес. А бизнес и не против бы, да вот беда, с таким качеством "отечественного" автопрома бизнес получается убыточным. Заводы надо останавливать, навыпускали "отечественных" автомобилей, которые сейчас стоят на складах и гниют, на 9-12 месяцев вперёд. Пришло осознание, что дальше брать ЭТО вообще перестанут.
09:47:41 26-02-2025
"Средства, вырученные за мою старую иномарку, едва ли покроют расходы на новое авто"
бомбилы атакуют
10:26:47 26-02-2025
Musik (09:47:41 26-02-2025) "Средства, вырученные за мою старую иномарку, едва ли покрою... Это формула русского бизнеса действующая 34 года.
13:07:43 26-02-2025
Гость (10:26:47 26-02-2025) Это формула русского бизнеса действующая 34 года.... "русского бизнеса" - этто ещё што за зверь дикий?
10:42:46 26-02-2025
Где тут дизлайки ставят?
12:05:25 26-02-2025
пусть сначала ВСЕ законотворцы пересядут на отечественный автопром, вплоть до личного!!!
вот тогда можно будет и о отечественных такси поговорить!...
12:05:44 26-02-2025
По поводу ютюба обратились - совсем прихлопнули... Так что обращайтесь обращайтесь...
07:44:07 27-02-2025
Берите пример с Кубы.