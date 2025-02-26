Алтайские таксисты обратятся к президенту России за помощью

В Барнауле обсудили ключевые риски локализации автомобилей для такси

26 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

В конференц-зале СМГ в Барнауле состоялся круглый стол на тему "Роль отечественных автомобилей в транспортной сфере: проблемы и перспективы локализации в такси на примере Алтайского края". Участники обсудили ключевые риски внедрения российского автопрома в такси и возможные пути их минимизации, пишет "Толк".

Депутат АКЗС Сергей Матасов отметил, что менее трети таксопарков готовы обновлять автопарк отечественными машинами даже с субсидиями. Принятый закон о локализации такси вызывает серьезные опасения.

"Эксперты Национального совета такси (НСТ) уверены, что в текущей редакции документа содержится немало рисков – от оттока водителей до снижения качества и безопасности поездок. В случае реализации законопроекта жители Алтайского края могут лишиться возможности пользоваться такси, что кратно увеличит нагрузку на общественный транспорт, который и так работает с перебоями", – сказал он.

Депутат АКЗС Людмила Цивилева выразила сомнение в готовности таксопарков к полному переходу на российские машины. Согласно исследованию НСТ, водители не доверяют отечественным автомобилям.

Дополнительные сложности вызывает резкое удорожание российских моделей: за несколько лет их стоимость выросла почти вдвое, в то время как цены на иномарки экономкласса увеличились не так значительно. Это вызвало обеспокоенность участников рынка, и НСТ обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность такого ценообразования.

"Попытки принудительно пересадить всех таксистов на отечественный автопром вызывают негативную реакцию участников рынка", – отметила она.

Таксист Марина Щеголькова отметила, что из-за сурового климата российские машины не всегда надежны. Кроме того, переход на российский автопарк потребует серьезных затрат от водителей, что может привести к уходу специалистов из профессии или росту нелегальных перевозок. Это спровоцирует снижение качества и безопасности услуг.

Таксист Юрий добавил, что без государственной поддержки обновление автопарка станет непосильной нагрузкой для водителей.

"Средства, вырученные за мою старую иномарку, едва ли покроют расходы на новое авто", – отметил он.

Участники круглого стола предложили компенсировать издержки таксистов за счет программ господдержки – льготного лизинга, субсидий и беспроцентных кредитов с нулевым первоначальным взносом. Для обсуждения этих мер алтайские водители намерены обратиться к президенту России.