Иномарку разворотило в результате аварии на трассе в Алтайском крае
По словам очевидцев, водитель выжил
26 июня 2023, 06:45, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Жесткая авария произошла 24 июня на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Подробности происшествия неизвестны, однако установлено, что Toyota в результате аварии попала в кювет. Машина получила очень серьезные повреждения.
При этом отмечается, что водитель остался жив.
Ранее сообщалось, что в аварии в Каменском районе погибли два человека.
08:08:10 26-06-2023
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12:31:06 26-06-2023
Эээ, в результате ЖЁСТКОЙ аварии. Только так.