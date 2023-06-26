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Иномарку разворотило в результате аварии на трассе в Алтайском крае

По словам очевидцев, водитель выжил

26 июня 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

Жесткая авария произошла 24 июня на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Подробности происшествия неизвестны, однако установлено, что Toyota в результате аварии попала в кювет. Машина получила очень серьезные повреждения.

При этом отмечается, что водитель остался жив.

Ранее сообщалось, что в аварии в Каменском районе погибли два человека. 

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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гость

08:08:10 26-06-2023

Сводки с фронтовых дорог !

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Гость

12:31:06 26-06-2023

Эээ, в результате ЖЁСТКОЙ аварии. Только так.

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