Иномарку разворотило в результате аварии на трассе в Алтайском крае

По словам очевидцев, водитель выжил

26 июня 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Жесткая авария произошла 24 июня на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Подробности происшествия неизвестны, однако установлено, что Toyota в результате аварии попала в кювет. Машина получила очень серьезные повреждения.

При этом отмечается, что водитель остался жив.

Ранее сообщалось, что в аварии в Каменском районе погибли два человека.