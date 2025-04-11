Инопланетяне существуют? Что исследует Центр космического мониторинга АлтГУ

На крыше главного корпуса АлтГУ стоят антенны. Правда ли, что они опасны для людей?

11 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

В Алтайском госуниверситете работают космоархеологи. А в существовании инопланетян ученые практически больше не сомневаются. Накануне Дня космонавтики съемочная группа "Переговорки" на amic.ru побывала в Центре космического мониторинга и выяснила, как он работает и что интересного там происходит. Узнали, как центр помогает спасателям и ученым, и какие научные достижения совершили его сотрудники. Поговорили об изменении климата и последствиях взрыва "метановой бомбы". Узнали, ждать ли жителям Алтайского края апокалипсиса и пойдут ли у нас тропические дожди. А также задали вопрос: если инопланетяне есть, то почему мы с ними еще не встретились?

Кто в "Переговорке"



Роман Райкин, доцент кафедры радиофизики и теоретической физики, кандидат физико-математических наук.



Анатолий Лагутин, директор Центра космического мониторинга АлтГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

01:46 Чем занимается Центр космического мониторинга АлтГУ?

03:36 "Происходят глобальные климатические изменения". Что видят ученые, используя данные центра при моделирование климата в Алтайском крае?

03:57 Ждать ли апокалипсиса или тропических дождей жителям Алтайского края? "Адаптироваться придется", – говорит ученый.

04:44 Какие научные открытия совершались благодаря работе Центра космического мониторинга.

05:29 Анатолий Лагутин рассказывает, зачем и по чьей просьбе в АлтГУ создавали центр.

07:09 "Как космоархеологи создаем архив жизни Северной Евразии". Анатолий Лагутин показывает "величайшую гордость" центра и рассказывает, что это такое.

09:41 "Как космические частицы распространяются через звездную среду". Роман Райкин – о научных достижениях сотрудников центра.

10:30 Когда даже вертолет не помогает. Как Центр космического мониторинга выручает МЧС.

12:02 Вернулись на крышу университета и узнали, опасны ли на самом деле антенны, которые там располагаются. "У нас даже слушания проводили по этому вопросу", – рассказывает директор центра.

13.16 "Каждый день – новая земля". О том, что видят сотрудники центра во время мониторинга.

13:49 А тут фотографии того, что видят сотрудники центра.

14:25 "Смогли смоделировать, что будет". О метановой бомбе и чем она грозит человечеству.

15:43 "Мало кто из ученых сомневается". Так есть ли все-таки инопланетяне на самом деле?