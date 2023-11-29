Иностранца, похитившего троих детей ради 15 тысяч рублей, осудили в Новосибирске

Малолетних он похитил у товарища, который приютил его в своей квартире

29 ноября 2023, 15:42, ИА Амител

Cуд / Фото: amic.ru

В Новосибирской области осудили 28-летнего гражданина Киргизской Республики, похитившего детей ради выкупа, сообщает региональный СК.

"Приехал в Новосибирск на заработки, проживал у знакомого мужчины, у которого на иждивении находились пятеро несовершеннолетних детей", – рассказали в ведомстве.

В декабре 2022 года мужчина решил похитить троих детей и потребовать выкуп 15 тысяч рублей за возвращение малолетних, что и сделал в период с 17 по 18 декабря. Он также забрал документы хозяина квартиры и детей.

"Отправился в Томск с намерением дальнейшего вывоза детей за пределы России, однако был задержан сотрудниками полиции в помещении железнодорожного вокзала Томска", – отметили в СК.

Суд отправил иностранца в колонию строгого режима на пять лет один месяц.