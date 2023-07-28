Мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку в российском городе
Произошедшим заинтересовался глава СКР Бастрыкин
28 июля 2023, 13:40, ИА Амител
В Самарской области мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку, сообщили в СКР.
Инцидент произошел в садовом товариществе "Комсомольск-2" в селе Выселки. Предварительно установлено, что злоумышленник обманом завел девочку к себе домой, где ее незаконно удерживал, а также причинил ей телесные повреждения.
В региональной прокуратуре уточнили, что сейчас ребенок вне опасности, ему оказали медпомощь.
По факту случившегося завели уголовное дело по статье о похищении человека и умышленном причинении ему легкого вреда здоровью.
О ходе расследования областной СК должен будет отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным.
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