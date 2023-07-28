Мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку в российском городе

Произошедшим заинтересовался глава СКР Бастрыкин

28 июля 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Самарской области мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку, сообщили в СКР.

Инцидент произошел в садовом товариществе "Комсомольск-2" в селе Выселки. Предварительно установлено, что злоумышленник обманом завел девочку к себе домой, где ее незаконно удерживал, а также причинил ей телесные повреждения.

В региональной прокуратуре уточнили, что сейчас ребенок вне опасности, ему оказали медпомощь.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье о похищении человека и умышленном причинении ему легкого вреда здоровью.

О ходе расследования областной СК должен будет отчитаться перед главой СКР Александром Бастрыкиным.

Ранее в Барнауле заключили под стражу мигранта-рукоблуда, который преследовал школьницу.