Иностранец за взятку хотел ввезти мигрантов в Алтайский край
Чтобы решить вопрос, он предложил 40 тысяч рублей
25 августа 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Иностранец пытался ввезти в Алтайский край мигрантов, но попался правоохранителям. Об этом рассказали в региональном СК.
Двое граждан Таджикистана обратились к мужчине и попросили им помочь попасть в Россию. Он согласился и на пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе передал сотруднику 40 тысяч рублей, чтобы решить вопрос.
Об этом узнали правоохранители, которые также установили, что мужчина помог незаконно въехать в Россию еще троим гражданам Таджикистана.
За совершенные преступления его приговорили к трем годам условно.
14:34:59 25-08-2023
40000?))