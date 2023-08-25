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Иностранец за взятку хотел ввезти мигрантов в Алтайский край

Чтобы решить вопрос, он предложил 40 тысяч рублей

25 августа 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Иностранец пытался ввезти в Алтайский край мигрантов, но попался правоохранителям. Об этом рассказали в региональном СК.

Двое граждан Таджикистана обратились к мужчине и попросили им помочь попасть в Россию. Он согласился и на пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе передал сотруднику 40 тысяч рублей, чтобы решить вопрос. 

Об этом узнали правоохранители, которые также установили, что мужчина помог незаконно въехать в Россию еще троим гражданам Таджикистана. 

За совершенные преступления его приговорили к трем годам условно. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Элен без ребят

14:34:59 25-08-2023

40000?))

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