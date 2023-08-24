Мигранта, ударившего девушку из-за шортиков, обвинили в экстремизме
На допросе мужчина заявил, что не ударил девушку, а "помог ей спастись от греха"
24 августа 2023, 16:14, ИА Амител
Следствие возбудило уголовное дело в отношении мигранта, который ударил занимавшуюся спортом девушку, сообщает СК по Московской области.
Инцидент произошел утром 23 августа в Красногорске. Мужчина увидел незнакомую девушку, одетую в открытую спортивную одежду – шорты и майку.
"У него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия", - рассказали в ведомстве.
Мигрант ударил девушку по лицу, а после заявил о недопустимости людям женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде.
На допросе мужчина заявил, что не ударил девушку, а "помог ей спастись от греха".
16:29:20 24-08-2023
Дотолерастились, получайте ... .
16:44:17 24-08-2023
Вот урод!!!
16:58:35 24-08-2023
Пусть в своем кишлаке руки распускает, свинья!
19:19:29 24-08-2023
Гость (16:58:35 24-08-2023) Пусть в своем кишлаке руки распускает, свинья!... Согласен с предыдущим оратором. Замотать в свинную шкуру и в кишлак депортировать, на ишаке.
12:30:09 25-08-2023
Гость (19:19:29 24-08-2023) Согласен с предыдущим оратором. Замотать в свинную шкуру и ... Вот про депортацию хорошо придумали, было бы дело для мигрантов - дисциплинировали бы их!
19:59:07 24-08-2023
В чужой монастырь со своим уставом не ходят... Так, что или смирись или уезжай к себе домой!
21:50:26 24-08-2023
Депортируейте его на историческую родину, нам-то эта обезьяна зачем здесь нужна?
07:46:40 25-08-2023
Если ударит русский, его посадят, схренали этого домой? Пусть отсидит, потом поедет
09:28:05 25-08-2023
Гость (07:46:40 25-08-2023) Если ударит русский, его посадят, схренали этого домой? Пуст... Согласен, но только в пресс-хате!
12:58:00 25-08-2023
Это только начало
14:31:34 25-08-2023
Причем тут экстремизм? Он просто дурачок.