Мигранта, ударившего девушку из-за шортиков, обвинили в экстремизме

На допросе мужчина заявил, что не ударил девушку, а "помог ей спастись от греха"

24 августа 2023, 16:14, ИА Амител

Следствие возбудило уголовное дело в отношении мигранта, который ударил занимавшуюся спортом девушку, сообщает СК по Московской области.

Инцидент произошел утром 23 августа в Красногорске. Мужчина увидел незнакомую девушку, одетую в открытую спортивную одежду – шорты и майку.

"У него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия", - рассказали в ведомстве.

Мигрант ударил девушку по лицу, а после заявил о недопустимости людям женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде.

На допросе мужчина заявил, что не ударил девушку, а "помог ей спастись от греха".