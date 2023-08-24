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Мигранта, ударившего девушку из-за шортиков, обвинили в экстремизме

На допросе мужчина заявил, что не ударил девушку, а "помог ей спастись от греха"

24 августа 2023, 16:14, ИА Амител

Следствие возбудило уголовное дело в отношении мигранта, который ударил занимавшуюся спортом девушку, сообщает СК по Московской области.

Инцидент произошел утром 23 августа в Красногорске. Мужчина увидел незнакомую девушку, одетую в открытую спортивную одежду – шорты и майку.

"У него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия", - рассказали в ведомстве.

Мигрант ударил девушку по лицу, а после заявил о недопустимости людям женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде.

На допросе мужчина заявил, что не ударил девушку, а "помог ей спастись от греха".

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Москва Нападения на людей

Комментарии 11

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Гость

16:29:20 24-08-2023

Дотолерастились, получайте ... .

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Гость

16:44:17 24-08-2023

Вот урод!!!

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Гость

16:58:35 24-08-2023

Пусть в своем кишлаке руки распускает, свинья!

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Гость

19:19:29 24-08-2023

Гость (16:58:35 24-08-2023) Пусть в своем кишлаке руки распускает, свинья!... Согласен с предыдущим оратором. Замотать в свинную шкуру и в кишлак депортировать, на ишаке.

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Гость

12:30:09 25-08-2023

Гость (19:19:29 24-08-2023) Согласен с предыдущим оратором. Замотать в свинную шкуру и ... Вот про депортацию хорошо придумали, было бы дело для мигрантов - дисциплинировали бы их!

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Гость

19:59:07 24-08-2023

В чужой монастырь со своим уставом не ходят... Так, что или смирись или уезжай к себе домой!

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Гость

21:50:26 24-08-2023

Депортируейте его на историческую родину, нам-то эта обезьяна зачем здесь нужна?

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Гость

07:46:40 25-08-2023

Если ударит русский, его посадят, схренали этого домой? Пусть отсидит, потом поедет

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Гость

09:28:05 25-08-2023

Гость (07:46:40 25-08-2023) Если ударит русский, его посадят, схренали этого домой? Пуст... Согласен, но только в пресс-хате!

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гость

12:58:00 25-08-2023

Это только начало

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Гость

14:31:34 25-08-2023

Причем тут экстремизм? Он просто дурачок.

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