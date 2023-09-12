Иностранным компаниям запретят интересоваться стоимостью российской картошки

Разработчики законопроекта считают, что бесконтрольный сбор данных может нанести угрозу безопасности страны

12 сентября 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили ограничить работу иностранных компаний, которые собирают данные о российских ценах на повседневные товары. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По словам разработчиков, зарубежные компании анализируют информацию о товарном рынке РФ около 20 лет. Их интересуют цены на все – от хлеба и бананов до одежды и лекарств.

В Госдуме считают, что эту информацию могут использовать как в коммерческих, так и в антироссийских целях. Например, чтобы сдерживать экономическое развитие страны или поставить под угрозу здоровье россиян.

Законопроект накладывает ограничения на исследовательские компании. В частности, теперь как минимум 80 % уставного капитала должно принадлежать российским владельцам. Зарегистрировать активы также нужно только в России. Результаты исследований будут обрабатывать и хранить на территории нашей страны.