Пока ценники на курицу бьют все рекорды, стоимость некоторых продуктов даже снижается

04 августа 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Цены на курицу в России стали одной из главных тем этой недели. С весны мясо этой птицы подорожало так сильно, что побило исторический рекорд. А в Алтайском крае птица оно даже дороже, чем в среднем по стране. По данным Алтайкрайстата за 31 июля, средняя цена курицы в регионе – 202,82 рубля, а в Барнауле – 207,62 рубля.

Впрочем, остальные продукты дорожают не так стремительно, следует из отчетов ведомства. А некоторые товары даже дешевеют. О том, как в Алтайском крае изменились цены на самые популярные у россиян продукты за последние три месяца, – в материале amic.ru.

Говядина и свинина

В отличие от курицы, другие виды мяса практически не изменились в цене за последние два месяца.

Сейчас килограмм говядины на алтайских прилавках стоит в среднем 465,10 рубля. Это всего лишь на два рубля больше, чем было в конце апреля (463,12 рубля). В начале года (отчет Алтайкрайстата от 9 января 2023) то же количество мяса обходилось в 460,78 рубля.

Таким образом, подорожание с января составило меньше процента.

Аналогичная ситуация и со свининой. По данным Алтайкрайстата, средняя цена за килограмм – 308,37 рубля. Это всего лишь на пару рублей больше, чем было в январе, – 306,47 рубля. Стоимость практически не изменилась.

Как пишет Forbes, поскольку курица подорожала очень сильно, а свинина при этом сохранила свою стоимость, отдельные производители меняют рецептуру некоторых продуктов. Там, где это возможно, они заменяют курицу свининой.

Картофель

А вот картошку, стоимость которой имеет сезонный характер, сейчас продают гораздо дороже, чем в начале 2023-го. В январе килограмм в Алтайском крае обходился в среднем в 24,88 рубля, а сейчас – в 55,28 рубля. Разница – более чем в два раза.

Кстати, в конце апреля все то же количество картошки можно было купить за 28,17 рубля. Таким образом, за три месяца картофель подорожал на 96%.

Макароны

Цена на макароны чуть-чуть снизилась за последние три месяца. Сейчас в магазинах Алтайского края килограмм стоит в среднем дешевле сотни – 96,07 рубля. Еще в апреле за то же количество макарошек приходилось отдавать в среднем 101,80 рубля.

Таким образом, макароны стали дешевле на 5%.

Кстати, в январе стоимость макарон была примерно в том же диапазоне – 98,30 рубля за килограмм.

Гречка

А вот без гречки мы, похоже, не останемся. Килограмм на Алтае сейчас стоит примерно 64,60 рубля. Кстати, это почти в два раза (!) дешевле, чем весной 2022-го: тогда за то же количество в магазинах просили больше 120 рублей.

Впрочем, крупа стоила недорого еще весной: в апреле килограмм обходился в 67,60 рубля. С января продукт подешевел более чем на десять рублей: тогда цена была 76,52 рубля.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло стоит дешевле, чем три месяца назад, но ненамного. Средняя цена за литр все равно заметно превышает сотню рублей – 116,94 рубля, по данным на 31 июля. В конце апреля она была 122,96 рубля, а в январе – 132,99 рубля.

Таким образом, по сравнению с весной масло стало дешевле на 4,8%.

Яйца

Пока курица стремительно дорожает, яйца, пусть и незначительно, снижаются в цене. Как подсчитал Алтайкрайстат, сейчас десяток в нашем регионе стоит в среднем 66,33 рубля. Еще весной средняя цена составляла 71,95 рубля.

Таким образом, куриные яйца за три месяца стали дешевле на 7,8%.

Сахар

А вот сахар с апреля подорожал почти на "червонец". Килограмм сладкого продукта сейчас обходится примерно в 74,86 рубля. Хотя еще весной то же количество вам могли продать в среднем за 65,20 рубля.

Таким образом, сахарный песок за три месяца стал дороже почти на 15%.

О том, из-за чего так резко взлетели цены на куриное мясо, читайте в материале amic.ru.