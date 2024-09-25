Инспектор рассказал, как выявляют компании, работающие с самозанятыми ради экономии

Ежемесячно ФНС обнаруживает порядка десяти таких алтайских организаций

25 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Налоги, повышенная ставка / Фото: freepik.com

Ежемесячно ФНС выявляет порядка десяти алтайских компаний, которых подозревает в нелегальных схемах с самозанятыми. Бизнес пытается сэкономить на налогах: вместо оформления трудового договора сотруднику предлагают зарегистрироваться в качестве самозанятого. Государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Сергей Жуков в эфире Business FM Барнаул* рассказал, как выявляют подобные организации.

"Критерии отбора – высокая доля доходов: мы смотрим все чеки, которые формируются налогоплательщиком. Если самозанятый оказывает услугу юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю, то он обязан указать ИНН данной организации либо предпринимателя. Соответственно, мы видим, кому оказана услуга и, соответственно, уже будем анализировать, как расчеты происходят с данным налогоплательщиком, какой средний чек у самозанятого. Еще регулярность выплаты данных платежей", – сказал специалист.

Если "зарплата" выплачивается 1-го и 15-го числа и имеет идентичные суммы и регулярность, то у инспекторов появляется вопрос: правомерно ли используется система самозанятости. Также имеет значение наличие групповых переходов.

"То есть десять человек перешли на налог на профессиональный доход и оказывают услуги только одной организации. Тем более если мы выявляем, что эти физические лица ранее работали в этой организации, то здесь уже прямое нарушение федерального закона", – добавил Жуков.

Попавших под "прицел" налоговики сначала информируют о выявленных признаках нарушений. Часть таких работодателей уже на этом этапе исправляются добровольно. А к тем, на кого предупреждение не подействовало, ФНС вправе нагрянуть с выездной проверкой и доначислить налоги, неуплаченные за самозанятых работников.