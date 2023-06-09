Инспекторам грозит 10 лет за задержание слишком крупного "пьяного" чиновника
Петиция в защиту честных бывших полицейских на данный момент собрала более 84 тысяч подписей
09 июня 2023, 13:39, ИА Амител
В Архангельской области двум бывшим сотрудникам ГИБДД грозит до 10 лет лишения свободы за то, что они задержали слишком высокопоставленного чиновника – старшего помощника военного прокурора, сообщает 29.ru.
Задержание произошло 22 февраля. Инспекторы ГАИ Александр Овсянников и Дмитрий Гришин решили проверить водителя, предположив, что тот пьян. От освидетельствования он отказался, так что невозможно утверждать, что он был пьян, однако в патрульной машине сказал "не под протокол", что "отмечал праздник".
Уже бывших инспекторов начали судить 6 июня. Помощник прокурора, как отмечается, во время задержания предупредил правоохранителей, что для них история закончится нехорошо. В итоге мужчин сначала уволили, а потом обвинили в "превышении полномочий с применением оружия и спецсредств группой лиц по предварительному сговору".
История вызвала большой резонанс. В интернете появилась петиция в защиту бывших честных полицейских, которую на данный момент подписали более 84 тысяч человек.
В региональном СК заявили, что сотрудники ГАИ "заведомо незаконно, при отсутствии к тому оснований, осуществили личный досмотр и применили физическую силу". В результате высокопоставленный чиновник получил телесные повреждения – ссадины.
Экс-полицейским грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Уволили их "за проступок, порочащий честь сотрудников МВД". Помощника военного прокурора лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
13:48:04 09-06-2023
И где же наш гарант конституции? Перед законом все равны, но некоторые ровнее?
15:53:05 09-06-2023
Гость (13:48:04 09-06-2023) И где же наш гарант конституции? Перед законом все равны, но... Да что вы в гаранту прицепились. У него стратегические задачи, а шваль на местах почистим чуть позже,, не время, да и не досуг
16:13:20 09-06-2023
Гость (15:53:05 09-06-2023) Да что вы в гаранту прицепились. У него стратегические задач... ну да. не царское это дело.
17:38:30 09-06-2023
Гость (15:53:05 09-06-2023) Да что вы в гаранту прицепились. У него стратегические задач... вот не задача,но только есть одна народная мудрость-рыба гниет с головы
13:50:32 09-06-2023
надо чтобы законы работали для всех!
14:20:56 09-06-2023
Гость (13:50:32 09-06-2023) надо чтобы законы работали для всех!... мечты-мечты-мечты
13:52:59 09-06-2023
Наверное, надо было сразу стрелять на поражение.
13:56:01 09-06-2023
И почему я не удивлен?
14:15:25 09-06-2023
Если работаешь в органах, соблюдай негласные правила. Не положено досматривать - не досматривай. Если такой правильный - сопроводи до места. Он же не в зюзю пьяный. Это холопа можно "с запахом" нахлобучить, когда он вышел прогреть машину около подъезда. Так что пусть посидят, подумают.
15:15:46 09-06-2023
Гость (14:15:25 09-06-2023) Если работаешь в органах, соблюдай негласные правила. Не пол... Ишь ты какой. Негласных правил ему захотелось. Закон должен быть ВЫШЕ всякого кумовства и прочего.
17:07:18 09-06-2023
Гость (15:15:46 09-06-2023) Ишь ты какой. Негласных правил ему захотелось. Закон должен ... Закон запрещает досматривать ряд лиц. И у нас так же. Просто ты далёк от Власти...
15:11:27 09-06-2023
А зачем петиции? Есть ведь суд и там безразлично прокурор ты, полицейский или кладовщик. Полицейские сами говорят в любой сложно ситуаци "обращайтесь в суд" Правосудие - неизбежно
15:13:51 09-06-2023
Если возбудили дело , прощайте Д'Артоньяны... Хоть в СпортЛото жалуйся
15:15:06 09-06-2023
В нашем конкретном случае генерал аншефу Новикову Вячеславу (бывшему голове октябрьскому) надо бы тоже поворотить все назад и пересадить гаишников к чертовой матери. Ну подумаешь прибухнул чуток.
15:17:21 09-06-2023
Именно такие случаи убивают патриотизм. Какой смысл везде ленточки развешивать и флажки рисовать на номерах, если люди прекрасно видят, что все у нас в стране равны перед Законом, но кто-то "ровнее" других.
16:15:17 09-06-2023
Гость (15:17:21 09-06-2023) Именно такие случаи убивают патриотизм. Какой смысл везде ле... патриотизм - это любовь к родине. а родина - это не вот этот прокурор и все остальные элитные персонажи.
08:50:14 10-06-2023
Феодализм во всей красе. Ни о каком капитализме речи быть не может. При капитализме личная свобода и частная собственность защищены законом, а при феодализме - жизнь как в эрэфии- "по понятиям". А понятия простые - кто сильнее, тот и прав...