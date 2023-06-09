Инспекторам грозит 10 лет за задержание слишком крупного "пьяного" чиновника

Петиция в защиту честных бывших полицейских на данный момент собрала более 84 тысяч подписей

09 июня 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Архангельской области двум бывшим сотрудникам ГИБДД грозит до 10 лет лишения свободы за то, что они задержали слишком высокопоставленного чиновника – старшего помощника военного прокурора, сообщает 29.ru.

Задержание произошло 22 февраля. Инспекторы ГАИ Александр Овсянников и Дмитрий Гришин решили проверить водителя, предположив, что тот пьян. От освидетельствования он отказался, так что невозможно утверждать, что он был пьян, однако в патрульной машине сказал "не под протокол", что "отмечал праздник".

Уже бывших инспекторов начали судить 6 июня. Помощник прокурора, как отмечается, во время задержания предупредил правоохранителей, что для них история закончится нехорошо. В итоге мужчин сначала уволили, а потом обвинили в "превышении полномочий с применением оружия и спецсредств группой лиц по предварительному сговору".

История вызвала большой резонанс. В интернете появилась петиция в защиту бывших честных полицейских, которую на данный момент подписали более 84 тысяч человек.

В региональном СК заявили, что сотрудники ГАИ "заведомо незаконно, при отсутствии к тому оснований, осуществили личный досмотр и применили физическую силу". В результате высокопоставленный чиновник получил телесные повреждения – ссадины.

Экс-полицейским грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Уволили их "за проступок, порочащий честь сотрудников МВД". Помощника военного прокурора лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.