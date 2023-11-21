"Интерес к алтайскому стенду огромный". Депутаты АКЗС – о выставке "Россия" в Москве

В состав делегации, которая отправилась в Москву, вошли алтайские депутаты

21 ноября 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: akzs.ru

19 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве прошел День Алтайского края, в рамках которого гостям презентовали регион, его достижения в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, а также творчество знаменитых земляков. В состав алтайской делегации, которая отправилась в Москву, вошли депутаты АКЗС – они рассказали, что алтайский стенд привлекает внимание гостей и пользуется популярностью. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Представить все самое лучшее

Как сообщил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, выставка – это хорошая возможность показать достижения и потенциал Алтайского края.

"Безусловно, каждый субъект представил на ВДНХ все самое лучшее. Наш регион представлен под брендом "Алтайский край – все настоящее". Здесь можно увидеть и туристический потенциал края, и достижения в сельском хозяйстве, промышленности, переработке и других отраслях", – сообщил зампредседателя.

Он уверен, что гости алтайского стенда захотят познакомиться с регионом ближе, и таким образом повлияют на инвестиционный и туристический потенциал края. Кстати, последний на выставке тоже не оставили без внимания.

По словам главы комитета парламента по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игоря Панарина, гости выставки отметили, что добираться к туристическим местам региона в последние годы стало намного удобнее. Он подчеркнул, что туробъекты не могут развиваться без совершенной транспортной инфраструктуры.

"Здесь, на выставке, неоднократно отмечали эффективное развитие именно дорожной системы Алтайского края. С учетом роста туристического потока, санаторного потенциала идет расширение Чуйского тракта. Все делается для того, чтобы туристам было удобно добираться. Недаром генеральный директор выставки, кстати, уроженка нашего края, отмечала, что сегодня стало заметно легче добраться до самых отдаленных наших туристических достопримечательностей", – отметил Игорь Панарин.

"Масштаб поражает"

В павильоне № 75, где расположилась экспозиция Алтайского края, гостям представили отличительные особенности экономики региона. В секторе сельского хозяйства они могут посмотреть зерновые культуры, крупы, сено, выращенные на Алтае, оценить продукцию региональных производителей и даже попробовать себя в роли мукомола. В зоне промышленных достижений гостям предлагают очистить пшеницу, гречку от мусора и мелких камней на фотосепараторе – оптическом оборудовании, которое разработали в Алтайском крае.

"Масштабнейшая выставка. Чувствуется, что российским регионам есть что показать. Прошла первая волна импортозамещения, и сегодня мы здесь видим новую продукцию, новые товары, произведенные российскими предприятиями, в российских регионах. Поражает, сколько народа пришло сегодня на выставку, на стенд Алтайского края. Интерес к нашему региону огромный. Алтайская продукция оригинальная, редкая, привлекающая внимание. Облепиха, кедровый орех, масличные культуры, лен, даже тыква – все самого лучшего качества. Ресурсная база Алтая уникальна. Конечный покупатель, в том числе столичный здесь на выставке, по достоинству это оценивает", – подчеркнул депутат Григорий Бахтин, директор по развитию предприятия "Специалист", представлявший на выставке масла, каши, муку и другую продукцию.

Бахтин добавил, что одна из задач выставки для участников – "навести мосты, наладить новые взаимоотношения, чтобы создавать что-то новое, перенять опыт и новые подходы".

Член комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Дмитрий Беляев, основатель и учредитель предприятия по производству сельскохозяйственной техники "ТД Комплекс Агро", признался, что масштаб выставки "его поразил". По его мнению, регион благодаря экспозиции смог "показать мощный потенциал во всех сферах".

"Это отражение огромной работы по объединению всех регионов России. Как в свое время в Советском Союзе на выставках были представлены союзные республики, сегодня здесь есть павильоны всех регионов Российской Федерации. Это позволяет знакомить их ближе друг с другом, налаживать тесные связи, объединять", – подчеркнул депутат.

Напомним, международная выставка "Россия" проработает до 12 апреля 2024 года. Провести форум, который продемонстрирует важнейшие достижения России в различных отраслях экономики и культуры, поручил президент Владимир Путин в марте 2023 года. Организаторы соберут под одной крышей научные и промышленные достижения каждого региона России, а также предметы, повествующие об истории и традициях разных земель страны. Участниками форума станут 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации. Всего на масштабной выставке будет задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий. По словам организаторов, по масштабам и срокам работы у выставки нет аналогов. Предполагается, что ее посетят миллионы гостей.