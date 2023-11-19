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"Это сердце России". Томенко представил Алтайский край на главной выставке в Москве

Губернатор Алтайского края отметил, что регион находится в самом центре России

19 ноября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с презентацией региона на масштабной выставке-форуме "Россия", сообщает корреспондент amic.ru, который сейчас находится в Москве.

Выставка проходит в 70 павильонах ВДНХ, в которых ежедневно проводится около 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Главный посыл экспозиции нашего региона: "Алтайский край – все настоящее!"

Томенко отметил, что Алтайский край расположен на самом юге Сибири и, как и все сибирские регионы, находится в центре России.

"Его очертания, пусть и приблизительно, напоминают сердце. Алтайский край – это сердце России", – подчеркнул губернатор.

Глава региона также рассказал, что Алтай – это место, где бескрайние поля, предгорья, горы, тысячи пресных, соленых и щелочных озер, а уникальные ленточные боры создают неповторимый мир.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Виктор Томенко Алтайский край фоторепортажи мероприятия

Комментарии 11

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Гость

17:11:18 19-11-2023

А по уровню жизни так совершенно другой орган. Вернее, часть тела.

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Элен без ребят

10:19:13 20-11-2023

Гость (17:11:18 19-11-2023) А по уровню жизни так совершенно другой орган. Вернее, часть... похожий на сердце, кстати. может Томенко перепутал изображения?

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Гость

12:36:37 20-11-2023

Гость (17:11:18 19-11-2023) А по уровню жизни так совершенно другой орган. Вернее, часть... Ну да. Сразу мысль " **** мира"

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Гость

20:00:30 19-11-2023

Про комаров, клещей, строительный мусор ... в денточных борах рассказвл ? Как пчелы дохнут, на бескрайнмх полях, поведал ?

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Гость

20:15:13 19-11-2023

Которая сзади

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Гость

06:01:11 20-11-2023

Про ураган то сказали командировочным?

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Гость

10:06:23 20-11-2023

Съездил, кашу гречневую показал... Достижение.

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Андрей

12:27:45 20-11-2023

Надо было на выставку дсу 4 свозить ,могут мол мост 500 метров за 2 года построить ,учитесь все как надо

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Гость

12:38:01 20-11-2023

Андрей (12:27:45 20-11-2023) Надо было на выставку дсу 4 свозить ,могут мол мост 500 метр... Чо там с мостом? Через 10 днёв поехаем?

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Андрей

13:26:18 20-11-2023

Сердце в предварительном инфарктом состоянии, особенно село.

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Алексей

09:35:31 21-11-2023

Край с самыми низкими ЗП и высокой коммуналкой.

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