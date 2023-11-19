"Это сердце России". Томенко представил Алтайский край на главной выставке в Москве

Губернатор Алтайского края отметил, что регион находится в самом центре России

19 ноября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с презентацией региона на масштабной выставке-форуме "Россия", сообщает корреспондент amic.ru, который сейчас находится в Москве.

Выставка проходит в 70 павильонах ВДНХ, в которых ежедневно проводится около 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Главный посыл экспозиции нашего региона: "Алтайский край – все настоящее!"

Томенко отметил, что Алтайский край расположен на самом юге Сибири и, как и все сибирские регионы, находится в центре России.

"Его очертания, пусть и приблизительно, напоминают сердце. Алтайский край – это сердце России", – подчеркнул губернатор.

Глава региона также рассказал, что Алтай – это место, где бескрайние поля, предгорья, горы, тысячи пресных, соленых и щелочных озер, а уникальные ленточные боры создают неповторимый мир.