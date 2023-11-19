"Это сердце России". Томенко представил Алтайский край на главной выставке в Москве
Губернатор Алтайского края отметил, что регион находится в самом центре России
19 ноября 2023, 15:44, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с презентацией региона на масштабной выставке-форуме "Россия", сообщает корреспондент amic.ru, который сейчас находится в Москве.
Выставка проходит в 70 павильонах ВДНХ, в которых ежедневно проводится около 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Главный посыл экспозиции нашего региона: "Алтайский край – все настоящее!"
Томенко отметил, что Алтайский край расположен на самом юге Сибири и, как и все сибирские регионы, находится в центре России.
"Его очертания, пусть и приблизительно, напоминают сердце. Алтайский край – это сердце России", – подчеркнул губернатор.
Глава региона также рассказал, что Алтай – это место, где бескрайние поля, предгорья, горы, тысячи пресных, соленых и щелочных озер, а уникальные ленточные боры создают неповторимый мир.
17:11:18 19-11-2023
А по уровню жизни так совершенно другой орган. Вернее, часть тела.
10:19:13 20-11-2023
Гость (17:11:18 19-11-2023) А по уровню жизни так совершенно другой орган. Вернее, часть... похожий на сердце, кстати. может Томенко перепутал изображения?
12:36:37 20-11-2023
Гость (17:11:18 19-11-2023) А по уровню жизни так совершенно другой орган. Вернее, часть... Ну да. Сразу мысль " **** мира"
20:00:30 19-11-2023
Про комаров, клещей, строительный мусор ... в денточных борах рассказвл ? Как пчелы дохнут, на бескрайнмх полях, поведал ?
20:15:13 19-11-2023
Которая сзади
06:01:11 20-11-2023
Про ураган то сказали командировочным?
10:06:23 20-11-2023
Съездил, кашу гречневую показал... Достижение.
12:27:45 20-11-2023
Надо было на выставку дсу 4 свозить ,могут мол мост 500 метров за 2 года построить ,учитесь все как надо
12:38:01 20-11-2023
Андрей (12:27:45 20-11-2023) Надо было на выставку дсу 4 свозить ,могут мол мост 500 метр... Чо там с мостом? Через 10 днёв поехаем?
13:26:18 20-11-2023
Сердце в предварительном инфарктом состоянии, особенно село.
09:35:31 21-11-2023
Край с самыми низкими ЗП и высокой коммуналкой.