Интерес к работникам старше 50 лет вырос в Алтайском крае
Это стало реакцией на снижение числа молодых соискателей
05 мая 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Работодатели в Алтайском крае стали чаще обращать внимание на соискателей в возрасте старше 50 лет. Об этом рассказали исследователи портала hh.ru.
Отмечается, что люди, которые ищут работу в этом возрасте, в марте 2023 года получили в два раза больше приглашений, чем в тот же месяц год назад.
Подобная динамика стала реакцией на демографическую ситуацию и снижение числа молодых соискателей. Только за 2022 год число молодых работников в России снизилось на 1,3 млн человек.
При этом самыми востребованными у работодателей являются кандидаты в возрасте от 19 до 30 лет.
10:55:54 05-05-2023
Наверное лиц до 50 уменьшилось. У них сейчас другие задачи