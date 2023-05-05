Интерес к работникам старше 50 лет вырос в Алтайском крае

Это стало реакцией на снижение числа молодых соискателей

05 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Работодатели в Алтайском крае стали чаще обращать внимание на соискателей в возрасте старше 50 лет. Об этом рассказали исследователи портала hh.ru.

Отмечается, что люди, которые ищут работу в этом возрасте, в марте 2023 года получили в два раза больше приглашений, чем в тот же месяц год назад.

Подобная динамика стала реакцией на демографическую ситуацию и снижение числа молодых соискателей. Только за 2022 год число молодых работников в России снизилось на 1,3 млн человек.

При этом самыми востребованными у работодателей являются кандидаты в возрасте от 19 до 30 лет.