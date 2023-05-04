В Минцифры призвали начать регулировать работу блогеров в России

В первую очередь необходимо установить критерии "блогера" и определить, что включает в себя его деятельность

04 мая 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минцифры считает, что в России необходимо регулировать работу блогеров. Как сообщает РБК со ссылкой на представителя министерства, в первую очередь необходимо установить критерии "блогера" и определить, что включает в себя его деятельность.

Для контроля над ними нужно не только определить понятия, но и определить уполномоченный орган, добавили там.

В ведомстве отметили, что сейчас отдельной законодательной базы для блогеров нет, однако общий закон для них никто не отменял. В частности, как и любые другие пользователи Сети, они могут получить наказание за нарушение общих законов, которые определяют особенности распространения информации, в том числе и за публикацию запрещённых данных.

Напомним, что весной в России прогремел ряд громких уголовных дел в отношении блогеров. Причиной стала неуплата налогов за счёт искусственного дробления бизнеса. В частности, под дело попала Валерия Чекалина и её муж Артём, Александра Митрошина и Елена Блиновская.