В Россельхозбанке дали инструкции по этой услуге

25 мая 2023, 16:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBSnWyP

Предприниматели / Фото: pressfoto / freepik.com/

Для предпринимателей выражение "время – деньги" давно стало ключевым. А потому банки постоянно совершенствует свои цифровые сервисы и предлагают новые возможности. Например, Россельхозбанк – универсальный банк, который предлагает клиентам весь спектр банковских услуг и идёт в ногу со временем. Заместитель директора алтайского филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский рассказал, какие преимущества даёт интернет-эквайринг для малых форм хозяйствования.

– Как много клиентов Россельхозбанка сейчас пользуются интернет-банкингом или мобильным эквайрингом для бизнеса?

– Могу сказать, что эта услуга для клиентов среднего, малого и микробизнеса становится всё более привычной. Как правило, её подключают при открытии расчётного счёта, чтобы прозрачнее и спокойнее вести бухгалтерию, а также для удобства покупателей.

– Как работает интернет-эквайринг?

– Интернет-эквайринг – банковская услуга, позволяющая торгово-сервисным предприятиям принимать к оплате банковские карты при продажах в интернете. Подключившись к этому сервису, предприниматель может снизить риски, связанные с оплатой наличными, повысить средний чек и увеличить выручку, проводить расчёты по операциям оплаты с возмещением на следующий рабочий день, повысить качество обслуживания с использованием банковских карт не выходя из дома, принимать оплату в режиме 24/7, снизить затраты на инкассацию.

Эквайринговый сервис Россельхозбанка – это удобный личный кабинет, круглосуточная поддержка и оплата банковской картой. У банка широкая филиальная сеть и они подключают к услуге вне зависимости от местонахождения. Каждому бизнесу гарантирован индивидуальный подход и выгодные тарифы. На сайте банка можно оставить заявку для подключения услуги и с вами свяжутся специалисты из ближайшего офиса. Если предприниматель зарегистрирован на платформах "Своё Фермерство" или "Своё Родное" от Россельхозбанка, то интернет-эквайринг позволяет быстрее и выгоднее рассчитываться с партнёрами и создаёт удобство для покупателей продукции предпринимателей.

– Сколько стоит интернет-эквайринг?

– Банк берёт минимальную комиссию на услуги интернет-эквайринга от 0,8%. Для определённых категорий бизнеса ставка 1%. Тариф рассчитывается в зависимости от вида деятельности и оборотов интернет-магазина и согласуют с клиентом в индивидуальном порядке.

– Как подключить интернет-эквайринг?

– Для подключения услуги интернет-эквайринга необходимо оставить заявку на сайте или обратиться в ближайший офис Россельхозбанка. Предоставить необходимые документы и заключить соглашение об обслуживании. После этого – принимать банковские карты к оплате. На сайте РСХБ можно оставить также заявку на покупку онлайн-кассы и POS*-терминала.

– За сколько дней подключат интернет-эквайринг?

– От трёх дней. Зависит от скорости проведения интеграции сайта с протоколом банка.

– Может ли физическое лицо подключить интернет-эквайринг?

– Договор интернет-эквайринга в Россельхозбанке заключают только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по реализации товаров/услуг в интернете.

– Как часто банк переводит принятые платежи?

– Банк производит расчёты с клиентом путём перечисления денежных средств на расчётный счет, указанный в соглашении, не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения покупки/продажи на сайте клиента.

– Существуют ли какие-либо ограничения по минимальной и максимальной сумме платежа?

– Ограничения по минимальной/максимальной сумме платежа устанавливают индивидуально при заключении соглашения.

Фото: Россельхозбанк

* POS-терминал ("ПОС-терминал")

АО "Россельхозбанк"

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