Рассказываем подробнее, что это за карта и какие у неё преимущества

22 мая 2023, 14:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4rJPPD

"Россельхозбанк" / Фото предоставлено компанией

Россельхозбанк предлагает предпринимателям Алтайского края и Республики Алтай новый продукт: Бизнес-карту на базе платёжной системы "Мир". Теперь представители среднего, малого и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надёжного российского банка и проверенной отечественной платёжной системы.

Что за карта, какие у неё функции?

Бизнес-карта – это дебетовая карта, привязанная к расчётному счету юридического лица, ИП. С её помощью представитель компании может расплачиваться на торгово-сервисных предприятиях по терминалу и в интернете, а также снимать/вносить наличные.

Основная цель такой карты – оплата расходов на ведение бизнеса.

"Данный продукт набирает популярность у алтайского бизнеса. Только с начала года вместе с открытием счёта Бизнес-карту оформили более 100 клиентов-юрлиц. Всего же Бизнес-картами активно пользуются свыше 3 тыс. предпринимателей Алтайского края и Республики Алтай", – прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

По его словам, это неслучайно, ведь Бизнес-карты обладают достаточно широким функционалом, обеспечивают безопасность средств и помогают выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро и эффективно. Россельхозбанк продолжает развивать возможности этого продукта.

Преимущества карты

К ключевым преимуществам можно отнести:

снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки;

мгновенное внесение наличных на счёт;

функцию мониторинга расходов и установки лимита по карте;

бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту;

перевод с Бизнес-карты на карты физических лиц.

Кстати, Бизнес-карту можно добавить в приложение "Мир Pay"* и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц: бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.

Подробнее узнать о других продуктах для бизнеса в РСХБ можно на официальном сайте банка и в ближайшем офисе.

* Pay ("Пэй" – от англ. платить)

АО "Россельхозбанк"

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