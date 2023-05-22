РСХБ выпустил новую Бизнес-карту, с которой можно выгодно выполнять бизнес-задачи
Рассказываем подробнее, что это за карта и какие у неё преимущества
22 мая 2023, 14:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4rJPPD
Россельхозбанк предлагает предпринимателям Алтайского края и Республики Алтай новый продукт: Бизнес-карту на базе платёжной системы "Мир". Теперь представители среднего, малого и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надёжного российского банка и проверенной отечественной платёжной системы.
Что за карта, какие у неё функции?
Бизнес-карта – это дебетовая карта, привязанная к расчётному счету юридического лица, ИП. С её помощью представитель компании может расплачиваться на торгово-сервисных предприятиях по терминалу и в интернете, а также снимать/вносить наличные.
Основная цель такой карты – оплата расходов на ведение бизнеса.
"Данный продукт набирает популярность у алтайского бизнеса. Только с начала года вместе с открытием счёта Бизнес-карту оформили более 100 клиентов-юрлиц. Всего же Бизнес-картами активно пользуются свыше 3 тыс. предпринимателей Алтайского края и Республики Алтай", – прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.
По его словам, это неслучайно, ведь Бизнес-карты обладают достаточно широким функционалом, обеспечивают безопасность средств и помогают выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро и эффективно. Россельхозбанк продолжает развивать возможности этого продукта.
Преимущества карты
К ключевым преимуществам можно отнести:
- снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки;
- мгновенное внесение наличных на счёт;
- функцию мониторинга расходов и установки лимита по карте;
- бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту;
- перевод с Бизнес-карты на карты физических лиц.
Кстати, Бизнес-карту можно добавить в приложение "Мир Pay"* и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц: бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.
Подробнее узнать о других продуктах для бизнеса в РСХБ можно на официальном сайте банка и в ближайшем офисе.
* Pay ("Пэй" – от англ. платить)
АО "Россельхозбанк"
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