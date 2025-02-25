Умные домофоны и шлагбаумы. "Ростелеком" завел цифровую сеть в 15 новостроек на Алтае

Жители новых домов получили доступ к широкополосной сети и современным сервисам оператора

25 февраля 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFG6H8DW

Многоквартирный дом / Фото: Виталий Барабаш

"Ростелеком" продолжает развитие цифровой инфраструктуры в регионах. В 2024 году компания оборудовала современными телекоммуникационными сетями 15 многоквартирных домов в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и Белокурихе. Благодаря этому почти 3 000 семей получили доступ к интернету и другим цифровым сервисам.

В пяти новостройках Барнаула и Бийска оператор проложил волоконно-оптические сети еще на нулевом цикле строительства. В каждой квартире на этапе отделки установили оптическую розетку, что позволило жителям подключаться к интернету без дополнительных работ. Такой подход обеспечил доступ к современным технологиям более чем для тысячи квартир.

В еще десяти домах Барнаула, Новоалтайска и Белокурихи техническую инфраструктуру заложили во время строительства, но без установления оптических розеток. Кабель в квартиры заводили по желанию собственников после заселения. Это позволило 1 600 семьям воспользоваться широкополосным интернетом.

Благодаря современной оптической сети новоселы получили доступ к цифровому телевидению, онлайн-кинотеатру Wink.ru* и системе домашнего видеонаблюдения.

Кроме того, большинство подключенных домов оборудовали сервисами цифровой экосистемы "Ключ", которые обеспечивают контроль доступа и безопасность на придомовой территории. Установили умные домофоны, камеры видеонаблюдения, умные шлагбаумы, ворота с системой дистанционного открытия, а также умные счетчики.

Например, в новостройке по ул. Соболева, 22, в Белокурихе появились видеокамеры на фасаде и в лифтах, вход в подъезды контролируют умные домофоны, а ворота открывают с помощью мобильного приложения или электронного ключа.

Камера видеонаблюдения / Фото: Виталий Барабаш

Также в прошлом году "Ростелеком" завершил организацию оптической сети в доме по пр. Строителей, 18, корпус 1 (на месте бывшего стадиона "Локомотив"), обеспечив интернетом 818 квартир. В домах по ул. Христенко, 3 и 7, в Барнауле оператор подключил к цифровым сервисам 700 собственников жилья.

"2024 год мы работали в тесном взаимодействии с крупными застройщиками, управляющими компаниями и собственниками жилья. В итоге сделали даже больше, чем планировали: построили техническую инфраструктуру на стадии строительства и ввода в большинстве новых многоквартирных домов", – сказала директор по массовому сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.И уточнила, что в этом году компания ставит не менее амбициозную задачу – охватить услугами все городские новостройки Алтайского края.

*Wink.ru ("Винк.ру")

ПАО "Ростелеком"

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