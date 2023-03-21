Интрига в мелочах. Как в России пройдут выборы президента 2024 и ждать ли сюрпризов

До главного политического события в стране остаётся 12 месяцев

21 марта 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президентские выборы в России (по плану должны пройти в третье воскресенье марта 2024 года) вряд ли преподнесут глобальные сюрпризы. Победитель голосования, по сути, известен уже давно, считают эксперты. Гораздо интереснее, кто будет оппонировать действующему главе государства Владимиру Путину. По мнению политологов, результаты оппозиционных кандидатов могут напрямую повлиять на рейтинг партий, которые они представляют, и отразиться на следующих думских выборах. О главном политическом событии следующего года – в материале amic.ru.

Нужна убедительная победа

Слухи о том, что выборы президента могут перенести из-за СВО, в конце февраля опроверг Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства отметил, что "все выборы пройдут в соответствии с демократическими процедурами". "И выборы в местные органы власти, и региональные в сентябре этого года, и президентские в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур", – подчеркнул Путин.

Это заявление президента дало неофициальный старт главной кампании в стране, пусть до выборов и остаётся около года, считает политолог Илья Гращенков. Уже известно, что администрация президента настроена превзойти результаты 2018 года. При этом важен не только показатель в процентах, но и поддержка избирателей в абсолютных цифрах.

В начале марта Кремль провёл семинар для сотрудников внутриполитического блока. На мероприятии обсуждалось пожелание – результат кандидата от власти, как и явка, должен быть выше, чем в 2018 году, уточняет РБК со ссылкой на собственные источники. Перед выборами-2018 Кремль ставил задачу 70% голосов за Путина при такой же явке. В результате глава государства получил 76,7% (56,4 млн голосов) при явке 67,5%.

В Алтайском крае эти цифры оказались чуть скромнее: участие в голосовании приняли 65,4% избирателей, из них за победителя проголосовали 64,66%.

Сплочение нации

Показатели пятилетний давности удастся превзойти, уверен политолог Илья Гращенков. Не последнюю роль в этом играют внешнеполитические факторы. "Сейчас экстраординарные времена, СВО, и власть хочет подчеркнуть, что вокруг президента сплотилась нация, что есть большая поддержка его решения начать спецоперацию и проводимой им политики возвращения национального суверенитета. Поскольку большая часть противников президента либо уехала, либо выборы проигнорирует, можно показать больший результат, чем был на прошлых выборах", – уверен эксперт.

По словам Гращенкова, увеличение президентского KPI – не новость. Каждый новый цикл ставится задача по повышению явки и числа голосов, поскольку эти выборы должны легитимизировать президентскую структуру власти. К тому же было очевидно, что главу государства избрала не одна какая-то часть общества, например, пенсионеры, а разносторонняя, – молодёжь, интеллигенция и так далее, рассуждает политолог.

"При этом есть большой процент людей, которые раньше в принципе на выборы не ходили, но эта индифферентная прослойка сейчас оказалась задета, потому что многие оказались семьями мобилизованных, их дети на передовой и они тоже вовлечены в политику через эту историю. Скорее всего, за счёт них, в том числе, можно увеличить явку", – предполагает Илья Гращенков.

Кроме того, и кандидаты от других партий тоже будут играть на повышение явки, поскольку какая-то часть будет голосовать не за действующего президента или его преемника, а против, – за коммунистов, правых или ещё кого-то, отмечает политолог. Ясно одно – сам результат выборов предопределён заранее, равных конкурентов у нынешнего президента просто нет.

Преемники есть только в Telegram

В том, что фигура действующего президента является безальтернативной, согласен и политолог Евгений Минченко. Транзита власти в России нет, текущий сценарий предполагает, что главным кандидатом на президентских выборах в 2024 году будет Владимир Путин, считает эксперт.

"Пока базовый сценарий – Путин в 2024 году идёт на очередные выборы президента и их выигрывает. Пока элита и административный механизм исходят из этой данности. Я не вижу никаких сигналов, что вот-вот появится какой-то преемник. Какие-то телеграм-каналы публикуют списки преемников, но это разве что замер влияния людей на данный момент. Никакой гонки преемников, конечно же, нет", – уверен Минченко.

По словам политолога, уже идёт отработка технологий мобилизации избирателей. Поэтому кампании этого года в регионах будут большой репетицией президентской именно с точки зрения технологий, считает эксперт.

Кандидаты в кандидаты

Партии пока только определяются с тем, кого они выдвинут на президентские выборы в 2024 году. Уже известно, что эсеры откажутся от участия и поддержат действующего президента. При этом непарламентские партии вряд ли смогут зарегистрировать своих кандидатов, считает Минченко.

Руководитель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в конце февраля объявил, что партия второй раз подряд пропустит кампанию и поддержит Владимира Путина. По словам Миронова, решение будет оформлено на съезде в мае: "Считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется не только за будущее нашей Родины, но и за будущее всего человечества".

При этом, как полагают эксперты, в кампании 2024 года примут участие кандидаты минимум двух из пяти парламентских партий – КПРФ и ЛДПР. Коммунисты за 30 лет ни разу не пропускали президентские выборы. По данным "Ведомостей", на выборы может пойти лидер "красных" Геннадий Зюганов или его первый заместитель Юрий Афонин. Официально партия объявит своего кандидата в конце года. ЛДПР с большой долей вероятности выдвинет нового партийного лидера Леонида Слуцкого.

Список кандидатов и повестка кампании будут определяться специальной военной операцией, считает доцент Финуниверситета Александр Немцев. "Это главная повестка предстоящей кампании, которая будет усиливаться на протяжении всего года, в том числе за счёт необходимости принятия решений в области вопросов экономики", – подчёркивает Немцев.

В списке кандидатов, если этого вдруг будет требовать драматургия, возможно появление и мягко настроенных по отношению к специальной военной операции людей с иной повесткой, считает эксперт: "Это могут быть предприниматели-патриоты, но со своим мнением по поводу экономической модели страны. Думаю, такой кандидат может пойти от партии "Новые люди".

Референдум о доверии, а не выборы

Чисто математически электорат трёх партий – ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" – составляет порядка четверти населения, но на президентских выборах действуют другие правила, "поскольку это будет голосование по принципу доверия-недоверия Путину и реальной борьбы не будет", считает политолог Евгений Минченко.

"Патриотический электорат сейчас аккумулирует Путин. КПРФ и ЛДПР могут претендовать на аккумулирование протестного электората прежде всего в социально неблагополучных слоях населения", – говорит эксперт.

На данный момент картина предстоящей кампании-2024 предсказуема. "Если делать проекцию текущих рейтингов, то картина получается следующей: 75-80% составит "путинское большинство", надпартийная коалиция сторонников президента. С её выбором всё более или менее понятно", – отметил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Среди тех, кто хочет голосовать за других кандидатов, 13-15% составляют сторонники левой идеологии, которых, вероятнее всего, заберут коммунисты, и 5-8% – условные системные либералы или либералы-патриоты, полагает Костин.

В целом же выборы пройдут "по референдумному сценарию", а нюансы будут зависеть от "риторики и количества потенциальных участников слева и справа", отметил политолог. "Конфигурация бюллетеня-2024, конечно, будет корректироваться по итогам единого дня голосования 2023 года", – считает он.

При этом для оппозиционных партий участие в президентской кампании несёт риск продемонстрировать малые цифры в итоговом протоколе. Это может быть первопричиной их отказа от участия в них – чтобы не упасть в грязь лицом в электоральном плане в преддверии куда как более практически значимых для них следующих выборов в Госдуму", – резюмирует Илья Гращенков.