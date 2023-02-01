На пороге президентской кампании. Какие выборы пройдут в России в 2023 году?

В единый день голосования смогут принять участие в выборах различного уровня около 65 млн россиян

01 февраля 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: t.me/altkik

В сентябре 2023 года в России состоится более 20 кампаний по выборам губернаторов, примерно треть из них – в Сибири. Выберут главу региона в том числе и в Алтайском крае. А уже в конце года, в декабре, стартует кампания по выборам президента РФ. Голосование запланировано на март 2024 года. Обзор главных избирательных событий ближайших месяцев – в материале amic.ru.

Кого будут выбирать россияне в 2023 году

Единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября. В отличие от прошлого года, количество выборных кампаний различного уровня ощутимо вырастет. Среди них – довыборы депутата Госдумы в Крыму, 25 губернаторских кампаний (в трёх случаях главу выберут через парламент), а ещё в 20 регионах, включая новые территории, предстоит избрать депутатов заксобраний. Также в ходе ЕДГ выберут мэров в Москве и Хабаровске. Ещё в 12 столицах субъектов выберут новые составы городских парламентов.

Особенности губернаторских выборов в 2023 году

Губернаторов будут выбирать в 25 субъектах Федерации. Среди них в том числе и новые российские регионы – Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. При этом губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа, ДНР и ЛНР будут избираться региональными парламентами по представлению президента. Во всех остальных случаях глав регионов выберут с помощью всенародного голосования.

ЕДГ-2023 станет серьёзным стресс-тестом для "губернаторов новой волны", считает политолог Евгений Минченко. Сейчас лишь 3 региональных главы из 21 провели на посту более одного срока. Всем остальным впервые придётся подтверждать свой нынешний статус.

Выборы мэра Москвы

Одним из главных претендентов на должность столичного градоначальника станет действующий мэр Сергей Собянин. Он занимает свой пост с октября 2010 года и за это время дважды переизбирался на должность. В прошлый раз за кандидатуру Собянина проголосовали 70% избирателей. На этот раз конкуренцию ему могут составить депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Выборы губернатора Московской области

В ходе прошлого голосования в 2018 году победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьёв. За него проголосовали 62,6% избирателей, или 1,3 млн человек. В этот раз он также считается главным фаворитом. Воробьёв возглавил регион ещё в 2013 году.

Выборы губернатора Алтайского края

Ожидается, что основным фаворитом кампании станет действующий глава Виктор Томенко. Конкуренцию ему могут составить представители нескольких парламентских партий. Главная интрига заключается в прохождении мунфильтра: никто, кроме кандидата от "Единой России", собрать его самостоятельно не сможет. Не исключено, что выборы губернатора второй раз подряд проигнорирует КПРФ.

Выборы губернаторов в СФО

Кроме Алтайского края глав регионов предстоит избрать ещё в пяти сибирских субъектах. В их числе – Новосибирская область (действующий губернатор Андрей Травников), Красноярский край (Александр Усс), Омская область (Александр Бурков), Кемеровская область (Сергей Цивилёв) и Хакасия (Валентин Коновалов). Пока наиболее уязвимыми выглядят позиции Усса и Коновалова. По мнению Минченко, оба могут сложить досрочно свои полномочия – весной 2023 года.

Отметим, что в регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2023 года, выборы пройдут в единый день голосования, но уже в 2024 году.

Электронное голосование

Пока неизвестно, какие регионы смогут использовать наряду с традиционным голосованием электронное на выборах в 2023 году. Не исключено, что электронное голосование (ДЭГ) появится и на выборах губернатора Алтайского края. В 2022 году в восьми регионах можно было проголосовать дистанционно, в том числе и в одном сибирском – на выборах губернатора Томской области. Ожидается, что использование ДЭГ во всех регионах станет возможным к следующим президентским выборам, в марте 2024 года.

Довыборы в Госдуму

Также в единый день голосования пройдёт одна кампания федерального уровня – избирателям одномандатного округа в Крыму предстоит выбрать депутата Госдумы. В сентябре прошлого года сложил полномочия единоросс Алексей Черняк.

Выборы президента России

Согласно законодательству, очередные выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. То есть это произойдёт между 16 и 26 декабря 2023 года.

Действующий президент Владимир Путин ещё не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру. В июле 2022 года глава государства отмечал, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что 2023 год – это начало президентской кампании, стартующей в декабре. Многие решения комиссии и вопросы, которые она будет обсуждать, посвятят "главным выборам в стране". "Поэтому всё, что мы проводим в единый день голосования, будет иметь определённое настроение предпрезидентской кампании", – добавил Булаев.

С ним согласен политолог Евгений Минченко. По оценке эксперта, региональные выборы 2023 года де-факто станут репетицией президентской кампании 2024 года. По мнению Минченко, для федерального центра будет принципиально важно не допустить каких-либо эксцессов перед президентскими выборами в ходе ЕДГ-2023.

Всего в ЕДГ-2023 пройдёт более четырёх тысяч избирательных кампаний, будет замещено свыше 34 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей, уточняет ЦИК РФ. Потенциально в выборах всех уровней смогут принять участие около 65 млн человек.