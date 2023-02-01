Сибиряк-инвалид отправит на СВО "буханку" с салом, на которую копил всю жизнь

УАЗ получат медики, чтобы вывозили раненых

01 февраля 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героя публикации

Житель Новосибирской области Александр Сухоруков купил на все сбережения УАЗ для бойцов, находящихся в зоне СВО, пишет "КП-Новосибирск".

"Я пенсионер, инвалид второй группы. Добровольцем не взяли два раза, в военкомат ездил в сентябре. Но помочь-то надо ребятам. Какие личные сбережения были, собрал, за 400 тысяч купил этот УАЗик, пригнал его, сделал ТО", – рассказал 63-летний сибиряк.

На вопрос, сколько шофёр-тракторист собирал эти деньги, он ответил: "На это потребовалась вся жизнь".

Кроме того, мужчина насолил 40 килограммов сала, которое уже загрузил в "буханку". Сибиряк решил самостоятельно доставить бойцам такую гуманитарную помощь.