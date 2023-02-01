Сибиряк-инвалид отправит на СВО "буханку" с салом, на которую копил всю жизнь
УАЗ получат медики, чтобы вывозили раненых
01 февраля 2023, 18:18, ИА Амител
Житель Новосибирской области Александр Сухоруков купил на все сбережения УАЗ для бойцов, находящихся в зоне СВО, пишет "КП-Новосибирск".
"Я пенсионер, инвалид второй группы. Добровольцем не взяли два раза, в военкомат ездил в сентябре. Но помочь-то надо ребятам. Какие личные сбережения были, собрал, за 400 тысяч купил этот УАЗик, пригнал его, сделал ТО", – рассказал 63-летний сибиряк.
На вопрос, сколько шофёр-тракторист собирал эти деньги, он ответил: "На это потребовалась вся жизнь".
Кроме того, мужчина насолил 40 килограммов сала, которое уже загрузил в "буханку". Сибиряк решил самостоятельно доставить бойцам такую гуманитарную помощь.
"Пригоню своим ходом в Донбасс, вручу УАЗ лично медикам, чтобы вывозили раненых. В течение недели буду выезжать", – уточнил Александр.
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