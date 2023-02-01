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Сибиряк-инвалид отправит на СВО "буханку" с салом, на которую копил всю жизнь

УАЗ получат медики, чтобы вывозили раненых

01 февраля 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героя публикации
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героя публикации

Житель Новосибирской области Александр Сухоруков купил на все сбережения УАЗ для бойцов, находящихся в зоне СВО, пишет "КП-Новосибирск".

"Я пенсионер, инвалид второй группы. Добровольцем не взяли два раза, в военкомат ездил в сентябре. Но помочь-то надо ребятам. Какие личные сбережения были, собрал, за 400 тысяч купил этот УАЗик, пригнал его, сделал ТО", – рассказал 63-летний сибиряк.

На вопрос, сколько шофёр-тракторист собирал эти деньги, он ответил: "На это потребовалась вся жизнь".

Кроме того, мужчина насолил 40 килограммов сала, которое уже загрузил в "буханку". Сибиряк решил самостоятельно доставить бойцам такую гуманитарную помощь.

"Пригоню своим ходом в Донбасс, вручу УАЗ лично медикам, чтобы вывозили раненых. В течение недели буду выезжать", – уточнил Александр.

Комментарии 17

  • Это русский человек. Дай бог ему здоровья на долгие лета. Счастливого пути! Спаси и сохрани сибиряка в дороге.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Молодец земляк! Поклон...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Бывает
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Этого инвалида не смущает наличие миллиардов у наших олигархов и депутатов, и ведь не один из личных сбережений не чего не купил для СВО.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Человек с Большой Буквы Уважаю, здоровья тебе, и ребятам которые сейчас участвуют в СВО!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Вот именно - всю жизнь надо простому человеку чтобы это накопить.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Этого инвалида не смущает - ну как же тут без ЦИПСошника обойтись. Бдительно следят за каждой публикацией чтобы гадить...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • У УАЗика до Донбасса сильно ресурс потратится. А на войне техника и так живёт недолго...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Здоровья и удачи тебе, Александр!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну инвалид что с него взять.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Доехал бы...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • чует мое сердце, он специально сам гонит.. Останется там помогать
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Этого инвалида не смущает наличие миллиардов у наших олигархов и депутатов================== главное, чтобы тебя не смущало. Олигархи никуда не денутся, потрясут мошной. А вот ты что-то сделал или просто набрасываешь на вентилятор?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Ну инвалид что с него взять. 4 часа назад, Гость Ты-бы рот-то прикрыл, здоровяк...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А вот ты что-то сделал или просто набрасываешь на вентилятор? --- Сынок, иди учи уроки, может научишься мысли свои излагать.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • неужели государство само не в силах обеспечить?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Мерзость ты!
    03 февраля, Гость   Ответить
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