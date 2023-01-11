Сибирячка проехала полстраны, чтобы поздравить мобилизованного мужа с Рождеством

Ехала из Томска в Донбасс ради получасовой встречи

11 января 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

Жительница Томской области Анастасия Любимова провела новогодние праздники в дороге — она проехала 4 тыс. километров, чтобы в Донбассе встретиться с мобилизованным мужем, пишет «КП-Новосибирск».

Ехала из Томска в Донбасс в зону СВО к мужу ради получасовой встречи. О том, что очень хочется увидеться, она сказала супругу в коротком телефонном разговоре. Решение Анастасия приняла за несколько минут.

«Мысль о том, что мне надо ехать, пришла сама по себе. И всё дальше начало складываться будто само собой. 24 декабря я купила автомобиль Honda Fit 2008 года, парни из автосервиса подготовили её к поездке, женщины из Парабели и Колпашево — это томские сёла — напекли несколько тазов пирожков, блинов, пиццы, всё заморозили. 31 декабря для меня был не праздник — ожидание. 2 января супруг вышел на связь. Так узнала, что он в лагере, 3 января в 08:00 я выехала, а 7 января уже была на месте. Было ли страшно? Нет! Цель увидеть родного человека сильнее страха. Любовь, конечно, тоже греет!» — рассказала сибирячка.

С собой Анастасия привезла гумпомощь мобилизованным — тёплые носки, перчатки, шапки, медикаменты, газовые баллоны и горелки, письма от детей.