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Сибирячка проехала полстраны, чтобы поздравить мобилизованного мужа с Рождеством

Ехала из Томска в Донбасс ради получасовой встречи

11 января 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

Жительница Томской области Анастасия Любимова провела новогодние праздники в дороге — она проехала 4 тыс. километров, чтобы в Донбассе встретиться с мобилизованным мужем, пишет «КП-Новосибирск».

Ехала из Томска в Донбасс в зону СВО к мужу ради получасовой встречи. О том, что очень хочется увидеться, она сказала супругу в коротком телефонном разговоре. Решение Анастасия приняла за несколько минут.

«Мысль о том, что мне надо ехать, пришла сама по себе. И всё дальше начало складываться будто само собой. 24 декабря я купила автомобиль Honda Fit 2008 года, парни из автосервиса подготовили её к поездке, женщины из Парабели и Колпашево — это томские сёла — напекли несколько тазов пирожков, блинов, пиццы, всё заморозили. 31 декабря для меня был не праздник — ожидание. 2 января супруг вышел на связь. Так узнала, что он в лагере, 3 января в 08:00 я выехала, а 7 января уже была на месте. Было ли страшно? Нет! Цель увидеть родного человека сильнее страха. Любовь, конечно, тоже греет!» — рассказала сибирячка.

С собой Анастасия привезла гумпомощь мобилизованным — тёплые носки, перчатки, шапки, медикаменты, газовые баллоны и горелки, письма от детей.

 

Комментарии 3

  • Умничка!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Аксинья из Тихого Дона.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, двоечник. Не Аксинья , а Дарья которая вела несколько разгульный образ жизни. Она ходила на игрища, всю жизнь сурьмила брови, стараясь выглядеть привлекательнее. Во время пребывания Петро на войне она, как известно из слухов, изменила ему со Степаном Мелеховым. И по дороге, пока ехала навестить его. Даже Пантелей Прокофьевич не смог её пристыдить. Она ему в ответ только предложила себя, издеваясь. И была наказана Дарья:она заболела сифилисом. Она боялась позора, что у неё провалится нос, что все узнают. И поэтому утопилась в реке, сказав "прощайте, бабоньки". Но несмотря на это Мелеховым удалось похоронить её по-христиански благодаря авторитету Пантелея Прокофьевича.
    12 января, Гость   Ответить
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