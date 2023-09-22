Инвестиции в экономику Алтайского края за пять лет составят 800 млрд рублей

По словам Томенко, сейчас в крае реализуют свыше 70 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей

22 сентября 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Частные и государственные инвестиции в экономику Алтайского края в ближайшие пять лет составят 800 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Виктор Томенко.

"Серьезно занимаемся инфраструктурой, коммунальной инфраструктурой, вкладываем в нее деньги, транспортной инфраструктурой. Также и железная дорога делает серьезные большие инвестиции", – сказал глава региона.По его словам, сейчас в крае реализуют свыше 70 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей. К ним относятся и "Сибирь-Полиметаллы", которое реконструировало обогатительную фабрику, – она способна перерабатывать в 2,5 раза больше руды. В этот проект вместе с освоением Корбалихинского рудника планируется вложить еще более 10 млрд рублей.

Томенко также отметил, что инвестиции в основной капитал Алтайского края за 2018-2022 годы составили 613 млрд рублей, из которых 146 млрд вложили только за прошлый год.