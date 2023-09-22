Инвестиции в экономику Алтайского края за пять лет составят 800 млрд рублей
По словам Томенко, сейчас в крае реализуют свыше 70 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей
22 сентября 2023, 19:02, ИА Амител
Частные и государственные инвестиции в экономику Алтайского края в ближайшие пять лет составят 800 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Виктор Томенко.
"Серьезно занимаемся инфраструктурой, коммунальной инфраструктурой, вкладываем в нее деньги, транспортной инфраструктурой. Также и железная дорога делает серьезные большие инвестиции", – сказал глава региона.По его словам, сейчас в крае реализуют свыше 70 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей. К ним относятся и "Сибирь-Полиметаллы", которое реконструировало обогатительную фабрику, – она способна перерабатывать в 2,5 раза больше руды. В этот проект вместе с освоением Корбалихинского рудника планируется вложить еще более 10 млрд рублей.
Томенко также отметил, что инвестиции в основной капитал Алтайского края за 2018-2022 годы составили 613 млрд рублей, из которых 146 млрд вложили только за прошлый год.
20:09:56 22-09-2023
И всё безтолку
23:40:31 22-09-2023
Но мы этого не ощущаем. Час назад ехала в электричке с дачи. Холод ужасный! Машинист тепло не включает - экономия, может получит премию. Ну прямо дубак, на улице теплее. Они в кабине в лёгких рубашках, а мы в куртках, шапках, дышать не возможно воздух холодный. может она где - то стояла. На станции Повалиха , саму станцию закрывают в 19-00, а электричка в 21 - 00. Стоим на улице, мёрзнем, ветер был северный. Вот за что платим деньги, чтобы заболеть? Многие люди кашляли, чихали был маленький ребёнок так его мать дыханием согревала. Беспрелел!!!
00:13:28 23-09-2023
Гость⁷ (23:40:31 22-09-2023) Но мы этого не ощущаем. Час назад ехала в электричке с дач... Одеться по прогнозу не бывает, чем фапать на электрички и станции? По ночам до +6 уже иногда опускается.
00:52:48 23-09-2023
Гость⁷ (23:40:31 22-09-2023) Но мы этого не ощущаем. Час назад ехала в электричке с дач... Сходи к врачу! Задрала уже всех своими жалобами на погоду. Скулишь который день подряд! То у тебя соседи вонючие и до того обнаглели, что дышат в своих собственных квартирах))), то в электричке дыханием согревают...Давай, не тяни, иди к психиатру!
11:34:40 23-09-2023
Гость (00:52:48 23-09-2023) Сходи к врачу! Задрала уже всех своими жалобами на погоду. С... А ты иди опохмелись!
15:26:15 25-09-2023
Гость (00:52:48 23-09-2023) Сходи к врачу! Задрала уже всех своими жалобами на погоду. С... Тебе самому там надо давно быть ,человек вполне обоснованно и правильно возмущён таким свинским отношением.Самая "богатая и гуманная " страна.Находятся ещё яйцеголовые защитники разгильдяев.