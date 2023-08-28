Идем на Восток. Министры обсудили, как должен развиваться Алтай ближайшие 20 лет

Эксперты уверены, что у нас будет хорошо

28 августа 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: amic.ru/правительство Алтайского края

Алтайский край в ближайшие 20 лет может стать одним из ключевых регионов страны. На эти процессы влияет геополитическая обстановка в мире и все более тесное сотрудничество с странами Азии, а также особенное внимание со стороны правительства России. За последний год на Алтае побывал пул членов правительства страны, пообещавшие многомиллиардные инвестиции. О том, как должен развиваться регион, обсудили на специальном круглом столе "Алтайский край — ключевой регион России", который прошел 24 августа в Барнауле.

В центре внимания

Алтайский край сегодня — это не только самая большая пашня в стране и регион, где производят сыры, мед, молоко и мясо, но и центр туризма и промышленности Сибири. Об этом свидетельствуют не только цифры, но и внимание к Алтаю со стороны правительства РФ. Только за последние полгода с визитами в регионе побывали несколько ключевых министров кабмина, чего в современной истории края еще не было.

По словам министра промышленности Алтайского края Вячеслава Химочки, наш регион исторически делал упор на развитие сельского хозяйства. Однако последние пять лет картина резко изменилась. Сегодня около трети денег в бюджет края приносят именно промышленные предприятия. Именно там самые высокие зарплаты и самые высокие перспективы для развития.

"У Алтайского края сформировался образ аграрного региона. Сегодня можно смело говорить о том, что мы — аграрно-промышленный регион. Машиностроение и вагоностроение стало ведущей отраслью и в ближайшие десятилетия ситуация станет еще лучше", - уверен Вячеслав Химочка.

В качестве примера позитивных изменений в экономике края чиновник привел недавний визит в Бийск вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, который похвалил правительство Алтайского края за работу. По итогам визита сразу несколько предприятий региона получат инвестиции Минпромторга. Общая сумма составит около 26 миллиардов рублей. В частности, около 15 млрд рублей получил Бийский олеумный завод. Рубцовский машиностроительный завод в следующем году начнет масштабное обновление, на которое Минпромторгом будет направлено около 4 млрд рублей.

"Это очень серьезные инвестиции для нашего региона", - уверен Вячеслав Химочка.

Помимо промышленности в Алтайском крае прекрасные результаты показывает и туризм. В 2022 году регион посетило более 2 миллионов человек. Начальник управления по туризму и курортной деятельности Евгений Дешевых уверен, что по итогам этого года отдыхающих на Алтае станет еще на 7% больше. Причем люди приезжают не только отдыхать, но и заниматься своим здоровьем. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос создания новой экономической зоны "Белокуриха горная". Это принесет краю десятки миллиардов инвестиций.

"Туризм — одно из самых перспективных направлений. Наш регион интересен всей стране. Гостей привлекают не только красивые пейзажи, но и отдых в санаториях. Мы уделяем особое внимание созданию современной инфраструктуры. Мы первые в Сибири по количеству мест в санаториях, гостиницах. Сегодня наш инвестиционный портфель составляет 40 соглашений на сумму 50 миллиардов рублей. Это новые рабочие места и налоги в бюджет региона", - пояснил Евгений Дешевых.

Министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов также уверен, что повышенный интерес к Алтаю со стороны правительства РФ не случаен. Приезд чиновников такого высокого статуса доказал надежные партнерские отношения с правительством края. Только за последний год глава региона дважды встречался с президентом Владимиром Путины. Они обсудили конкретные шаги того, как улучшить жизнь жителей Алтайского края.

"Идет тестирование потенциала нашего региона. Мы принимаем первых лиц государства и обсуждаем новые инструменты развития Алтайского края на долгосрочную перспективу. Последние пять лет показали, что мы готовы стать одним из ключевых регионов страны. Нам доверяют все министры правительства РФ. Каждый вложенный рубль в экономику Алтайского края федеральным центром приносит 7 рублей частных инвестиций. Это не может нас не радовать", - рассказал Анатолий Нагорнов.

Восток — дело перспективное

В ходе дискуссии эксперты затронули тему геополитической ситуации. Все уверены в том, что для нашего региона появился уникальный шанс, который выпадает раз в несколько десятилетий. Сегодня алтайские предприятия и предприниматели активно заключают договоры со странами Азии. Все больше китайских или индийских компаний готовы сотрудничать с Алтайским краем, вкладывая миллиарды рублей в новое производство. Уже ведутся переговоры об открытии в регионе нескольких новых совместных предприятий, о чем еще несколько лет назад можно было только мечтать. Также алтайские производители имеют возможность выходить на новые рынки.

По словам министра сельского хозяйства края Сергея Межина, мир стоит на пороге продовольственного кризиса. В этих условиях особую роль будут играть сельскохозяйственные регионы. Уже есть перспектива того, что Алтайский край будет кормить не только Россию, но и страны Азии. В частности, большой интерес к алтайскому подсолнечному маслу проявляют китайские инвесторы. Также большие перспективы продавать алтайское зерно и продукты переработки не только в Казахстан, Узбекистан или Таджикистан, но и в совершенно новые для нас рынки: Китай и Иран.

"Наше подсолнечное масло интересно Китаю. Товарооборот превышает 100 миллионов рублей год. Эту работу необходимо продолжать", - пояснил Сергей Межин.

Министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов также уверен, что наш регион готов к развороту с Запада на Восток.

"Мы с Востоком работаем давно. Объемы экспорта алтайской продукции растут, сегодня это сотни миллионов рублей в год. Однако с Востоком, учитывая особенности менталитета, быстро наладить отношения не получится. Нужна вдумчивая работа с новыми партнерами. В этом мы по сравнению с другими регионами страны имеем преимущества", - отметил Анатолий Нагорнов.

Аэропорт, новые поезда и дороги

В заключении круглого стола эксперты поразмышляли о том, как будет развиваться Алтайский край в ближайшие 20 лет.

Министр транспорта региона Антон Воронов напомнил, что у нашего региона самая протяженная сеть автомобильных дорог в стране. В последние годы идет планомерная работа по развитию отрасли: расширяют Чуйский тракт, ремонтируют дороги в районах региона, а также покупают новые автобусы, трамваи и троллейбусы.

"Дорожная инфраструктура обеспечивает развитие предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства. За последние пять лет мы вложили в дорожную отрасль 70 миллиардов рублей. В ближайшие пять лет мы вложим еще 100 миллиардов. Особое внимание уделим поддержке общественного транспорта", - отметил Антон Воронов.

Одно из важных условий развития региона — наличие современного аэропорта. Уже в 2025 году Барнаул получит новые воздушные ворота. Новый терминал обойдется в 6,5 миллиарда рублей, сообщил гендиректор АО "Авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

"Проект прошел экспертизу, а подготовительные работы уже идут. Новый терминал будет соответствовать всем современным требования. Это не только сам терминал, но и прилегающая территория. Новый аэропорт станет дополнительным стимулом для развития туристического направления в регионе. В условиях новых реалий, мы сможем работать с такими направлениями, как Юго-Восточная Азия", - пояснил Виталий Архипенко.

Также в Алтайском крае планируют развивать железнодорожные перевозки. Первый заместитель руководителя Западно-Сибирской железной дороги Виктор Гневашев напомнил, что в прошлом году из Барнаула запустили электричку до Славгорода. С 1 августа в Алтайском крае запущен новый электропоезд, который будет курсировать из Барнаула до станции Черепаново в Новосибирской области. До конца года на пути выйдет еще один поезд, а в 2024 году – еще два. Стоимость одного вагона – около 70 миллионов рублей, электропоезда – почти 700 миллионов. Внутри установлены мягкие кресла, есть зарядки для телефонов и удобный туалет. В планах РЖД в ближайшие годы запустить прямой комфортабельный поезд из Барнаула в Новосибирск.

Подводя итоги круглого стола, эксперты сошлись на мнении, что перспективы у Алтайского края стать одним из ведущих регионов России очень большие. Если все намеченные планы удастся реализовать, то положительные изменения ощутит на себе каждый житель края.