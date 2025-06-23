Инвестора для третьего мегапоселка ищут в барнаульском пригороде
Застройщику дают девять лет, чтобы возвести коттеджный микрорайон на сотни домов
23 июня 2025, 07:00, Алёна Жукова
Гигантский участок под строительство коттеджного поселка выставили на торги в барнаульском поселке Власиха. Это уже третья площадка в данной локации, которую госкомпания "Дом.рф" разыгрывают с торгов под ИЖС. В 2023 и 2024 годах во Власихе продали два участка, один из которых уже застраивают.
Площадь нового участка – 74,3 га. Это почти на треть больше предыдущих разыгранных земель (54,6 и 57,5 га).
"Земельный участок расположен на удалении от крупных автомагистралей в окружении незастроенных земельных участков и территории с. Власиха. Территория не огорожена, ландшафт ровный, есть небольшие земельные отвалы и древесно-кустарниковая растительность", – сказано в документации к торгам.
Осваивать участок будут с нуля. Инвестор-победитель заключит с "Дом.рф" договор о комплексном развитии территории (КРТ). Это означает, что в обязанности застройщика будет входить полное обеспечение участка всей инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.
Кроме того, компания-победитель должна будет выполнить благоустройство и озеленение улично-дорожной сети, построить и облагородить детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.
Точное количество домов в будущем поселке пока неизвестно. Но указано, что объем строительства составит 72–80 тыс. квадратных метров. Внешний вид домов не прописан. Однако инвестор должен реализовать не менее пяти типовых проектов, которые определены в реестре Минстроя.
Начальная стоимость участка – 20,3 млн рублей. Торги пройдут 15 августа 2025 года. На освоение площадки отводят девять лет.
Проекты-первопроходцы
Впервые "Дом.рф" разыграл землю во Власихе в 2023 году. Победителем стала барнаульская компания "Промжилстрой". Сейчас она развивает проект "Лесной-2". По условиям договора с госкомпанией, к 2032 году девелопер должен построить дома, а также все коммуникации, дороги, соцобъекты. В проекте заложены детсад и школа, которые застройщик рассчитывает возвести на федеральные средства.
В марте 2024 года с торгов ушел и соседний участок площадью 54,6 га. Его выкупил многоэтажный застройщик – компания "Инвестиции в будущее". Компания забрала участок за 12,08 млн рублей – это начальная стоимость лота. О своем проекте инвестор еще не заявлял.
Эксперты рынка считают, что земли под частную застройку – перспективное направление. Однако предоставление земель без инженерных сетей, дорог и социальных объектов – утопия. Поэтому они сомневаются в успехе планируемых торгов.
07:15:52 23-06-2025
Не опять, а снова
11:39:27 23-06-2025
Гость (07:15:52 23-06-2025) Не опять, а снова...
"В проекте заложены детсад и школа, которые застройщик рассчитывает возвести на федеральные средства"
Когда не знаком с ситуацией, то слушаешь эти сказки, а когда знаешь всё изнутри - до того смешно становится. Напротив через дорогу от т.н. п. Лесной-2 расположен п. Лесной, застраивающийся с 1992 года, и в котором тоже были запроектированы детсады, школа и иные объекты соцкультбыта. По итогу, все земли, предусмотренные проектом для детсадов и иных объектов соцкультбыта, кроме школы, застроены ИЖС. Место, где планировалась котельная школы, занята служителями культа. Землю под школу до сих пор думают как своровать, а может уже и своровали, просто не застроили. В Лесном-2 будет то же самое, деятели то, одни и те же.
08:07:13 23-06-2025
Вот вам и здрасьте, тока кто же там жить то будет???
08:11:41 23-06-2025
"Территория не огорожена, ландшафт ровный, есть небольшие земельные отвалы и древесно-кустарниковая растительность" ------- Дорог нет, ничего интересного нет. Для жизни не пригодно.)))
09:44:51 23-06-2025
Гость (08:11:41 23-06-2025) "Территория не огорожена, ландшафт ровный, есть небольшие зе... ляпота...
огород можно хороший замутить - помидорки, маркофка.
на двоих такой ЗУ было б прикольно взять.
11:20:55 23-06-2025
Musik (09:44:51 23-06-2025) ляпота... огород можно хороший замутить - помидорки, мар...
Вы, наверное, не знакомы с этим местом. Там работы нет. ехать в город полдня, столько же обратно. Дорога одна и по одной полосе в каждую сторону, вплоть до Попова, на которую продолжают навешивать один "элитный" поселок за другим по обе стороны, называя это, выражаясь терминами администрации, хорошей транспортной доступностью. По факту, полный ппц. Чтобы на этой земле, после с/х полей, вырастить помидорки и прочее, нужно провести глобальные работы по замене грунта (чернозема) на своём участке. С картохой вообще проблема, не растёт она там, а проволочник повреждает каждый клубень. Место полный отстой.
10:17:38 23-06-2025
Дом. рф пусть там картоху посеет, она в цене. Больше от этого дома пользы нет.
18:26:34 24-06-2025
В Фирсово такая же история, дорога одна в две полосы, если все застроится поселками, то в пик все встанет... 🫣