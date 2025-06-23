Инвестора для третьего мегапоселка ищут в барнаульском пригороде

Застройщику дают девять лет, чтобы возвести коттеджный микрорайон на сотни домов

23 июня 2025, 07:00, Алёна Жукова

Участок во Власихе под застройку / Фото: "Дом.рф"

Гигантский участок под строительство коттеджного поселка выставили на торги в барнаульском поселке Власиха. Это уже третья площадка в данной локации, которую госкомпания "Дом.рф" разыгрывают с торгов под ИЖС. В 2023 и 2024 годах во Власихе продали два участка, один из которых уже застраивают.

Площадь нового участка – 74,3 га. Это почти на треть больше предыдущих разыгранных земель (54,6 и 57,5 га).

"Земельный участок расположен на удалении от крупных автомагистралей в окружении незастроенных земельных участков и территории с. Власиха. Территория не огорожена, ландшафт ровный, есть небольшие земельные отвалы и древесно-кустарниковая растительность", – сказано в документации к торгам.

Осваивать участок будут с нуля. Инвестор-победитель заключит с "Дом.рф" договор о комплексном развитии территории (КРТ). Это означает, что в обязанности застройщика будет входить полное обеспечение участка всей инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Кроме того, компания-победитель должна будет выполнить благоустройство и озеленение улично-дорожной сети, построить и облагородить детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.

Точное количество домов в будущем поселке пока неизвестно. Но указано, что объем строительства составит 72–80 тыс. квадратных метров. Внешний вид домов не прописан. Однако инвестор должен реализовать не менее пяти типовых проектов, которые определены в реестре Минстроя.

Начальная стоимость участка – 20,3 млн рублей. Торги пройдут 15 августа 2025 года. На освоение площадки отводят девять лет.

Проекты-первопроходцы

Впервые "Дом.рф" разыграл землю во Власихе в 2023 году. Победителем стала барнаульская компания "Промжилстрой". Сейчас она развивает проект "Лесной-2". По условиям договора с госкомпанией, к 2032 году девелопер должен построить дома, а также все коммуникации, дороги, соцобъекты. В проекте заложены детсад и школа, которые застройщик рассчитывает возвести на федеральные средства.

В марте 2024 года с торгов ушел и соседний участок площадью 54,6 га. Его выкупил многоэтажный застройщик – компания "Инвестиции в будущее". Компания забрала участок за 12,08 млн рублей – это начальная стоимость лота. О своем проекте инвестор еще не заявлял.

Эксперты рынка считают, что земли под частную застройку – перспективное направление. Однако предоставление земель без инженерных сетей, дорог и социальных объектов – утопия. Поэтому они сомневаются в успехе планируемых торгов.