За девять лет в пригороде столицы края должен вырасти огромный микрорайон с домами и всей инфраструктурой

11 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Проект коттеджа / Фото: "Дом.рф"

Появление типового коттеджного поселка с деревянными домами в пригороде краевой столицы – это утопия, считают барнаульские строители. Они предполагают, что московская компания, которая выиграла с торгов участок площадью 57,5 га, могла вложить в землю "лишние" средства в надежде на успех проекта через несколько лет. Однако в сегодняшних реалиях у планируемого поселка нет будущего. Почему – разбирался amic.ru.

Земля – ценность

Микрорайон, который должны застроить сотнями домов, расположен на ул. Мамонтова в селе Власиха. Сейчас это ровный голый участок. Территория принадлежит государству и в течение нескольких лет "Дом.рф" пытался реализовать ее с торгов для комплексного строительства. Инвестор был найден в конце июля 2023-го: компания "Промжилстрой" стала единственным участником аукциона. Фирма зарегистрирована в Московской области в 2006 году.

Строительный опыт компании – это лишь работа в качестве подрядчика в поселке таунхаусов под Москвой, промышленных зданий и многоэтажных домов. Тем не менее именно эта фирма решилась развивать коттеджный поселок под Барнаулом.

Amic.ru связаться с арендатором не удалось: все указанные в интернет-справочниках телефонные номера недоступны, а сайт компании не работает.

Алтайские строители также пока не связывались с победителем, но рассчитывают сделать это в ближайшее время.

"Компания внесла залог, теперь она должна перевести оставшиеся средства. Только после этого "Дом.рф" заключит с ними договор аренды на девять лет. Может быть, выйдем на руководителей, узнаем, что они там планируют осуществить. Если они предложат что-то интересное и по интересной цене, может, люди туда и пойдут", – говорит председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Однако он не верит в серьезные намерения московской фирмы. Эксперт предполагает, что компания могла арендовать участок, чтобы сохранить средства.

"Сегодня земля – ценность номер один. Поэтому у кого деньги есть, направляют на выкуп участков в надежде, что не сегодня-завтра проект выстрелит. У наших девелоперов свободных денег нет, они не могут так поступать", – объясняет эксперт.

Много вопросов, мало ответов

Сомневается в будущем проекта и руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Он предполагает, что московская фирма могла высоко оценить перспективы участка: он находится около города, подходит для возведения домов. Однако, по мнению специалиста, масштабное коттеджное строительство там обречено.

"Мы понимаем, что локация безумная: ни деревца, ни кустика, жуткая транспортная ситуация. Кого они туда попытаются загнать? Кто там будет что-то покупать? Сегодня на рынке малоэтажного строительства есть один-два игрока. Да больше и не надо: этот сегмент очень маленький. У нас одна проблема – низкая покупательная способность", – объясняет Кочетов.

По условиям договора с "Дом.рф" девелопер должен возвести не менее пяти типовых проектов деревянных домов из каталога, принятого правительством страны. Стоимость строительства таких объектов составляет от 40 до 126 тыс. рублей за квадратный метр.

"Это деревянное домостроение. Откуда они собрались эти домокомплекты везти? У нас их не производят. Более того, компания особо нигде в эти игры не играла, это не крупный девелопер. Я не понимаю, что происходит. Вопросов больше, чем ответов", – говорит Кочетов.

Невыполнимые требования

Еще одна причина, которая может затормозить развитие микрорайона, – жесткие условия аренды, которые ставит "Дом.рф". "Промжилстрой" должен заключить с агентством договор о комплексном развитии территории.

"Это значит, что компания должна построить не только жилье, но и инженерную инфраструктуру (транспортную, коммунальную, социальную, – прим. ред.) и объекты соцкультбыта. Не знаю, как они будут осуществлять свой план", – говорит Александр Мишустин.

По условиям договора арендатор также должен выполнить благоустройство и озеленение улично-дорожной сети, объектов социальной инфраструктуры и нежилой застройки, придомовых территорий, зон с детскими игровыми и спортивными площадками, внутриквартальными проездами и местами парковки автомобилей.

Михаил Кочетов рассказывает, что некоторые региональные инвесторы интересовались участком, однако именно обязательства по развитию всего поселка отпугнули девелоперов.

"Построить всю инфраструктуру – это какие деньги нужны? У нас "многоэтажники" отбиваются от этой инфраструктуры. Кто будет покупать такие дома, сколько они будут стоить? Это или хитромудрая схема, или просто безумие. Возможно, кто-то решил потренироваться. Будем наблюдать", – отмечает эксперт.

Кстати, "Промжилстрой" может разорвать с "Дом.рф" договор, если не захочет строить поселок. Но в таком случае 13,3 млн, которые фирма заплатила за участок (и будет вносить ежегодно, пока не построит микрорайон), ей не вернут.

"Компания потеряет ту сумму, которую внесет. У нас уже были прецеденты. Несколько лет назад на Павловском тракте фирма выиграла торги "Дом.рф" и арендовала 20 га. Но работать на площадке так и не начала, пыталась даже судиться. Время покажет, что будет с этим участком", – резюмирует Александр Мишустин.