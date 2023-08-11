Безумие. Почему строители Барнаула не верят в успех коттеджного поселка от москвичей
За девять лет в пригороде столицы края должен вырасти огромный микрорайон с домами и всей инфраструктурой
11 августа 2023, 09:01, ИА Амител
Появление типового коттеджного поселка с деревянными домами в пригороде краевой столицы – это утопия, считают барнаульские строители. Они предполагают, что московская компания, которая выиграла с торгов участок площадью 57,5 га, могла вложить в землю "лишние" средства в надежде на успех проекта через несколько лет. Однако в сегодняшних реалиях у планируемого поселка нет будущего. Почему – разбирался amic.ru.
Земля – ценность
Микрорайон, который должны застроить сотнями домов, расположен на ул. Мамонтова в селе Власиха. Сейчас это ровный голый участок. Территория принадлежит государству и в течение нескольких лет "Дом.рф" пытался реализовать ее с торгов для комплексного строительства. Инвестор был найден в конце июля 2023-го: компания "Промжилстрой" стала единственным участником аукциона. Фирма зарегистрирована в Московской области в 2006 году.
Строительный опыт компании – это лишь работа в качестве подрядчика в поселке таунхаусов под Москвой, промышленных зданий и многоэтажных домов. Тем не менее именно эта фирма решилась развивать коттеджный поселок под Барнаулом.
Amic.ru связаться с арендатором не удалось: все указанные в интернет-справочниках телефонные номера недоступны, а сайт компании не работает.
Алтайские строители также пока не связывались с победителем, но рассчитывают сделать это в ближайшее время.
"Компания внесла залог, теперь она должна перевести оставшиеся средства. Только после этого "Дом.рф" заключит с ними договор аренды на девять лет. Может быть, выйдем на руководителей, узнаем, что они там планируют осуществить. Если они предложат что-то интересное и по интересной цене, может, люди туда и пойдут", – говорит председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
Однако он не верит в серьезные намерения московской фирмы. Эксперт предполагает, что компания могла арендовать участок, чтобы сохранить средства.
"Сегодня земля – ценность номер один. Поэтому у кого деньги есть, направляют на выкуп участков в надежде, что не сегодня-завтра проект выстрелит. У наших девелоперов свободных денег нет, они не могут так поступать", – объясняет эксперт.
Много вопросов, мало ответов
Сомневается в будущем проекта и руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Он предполагает, что московская фирма могла высоко оценить перспективы участка: он находится около города, подходит для возведения домов. Однако, по мнению специалиста, масштабное коттеджное строительство там обречено.
"Мы понимаем, что локация безумная: ни деревца, ни кустика, жуткая транспортная ситуация. Кого они туда попытаются загнать? Кто там будет что-то покупать? Сегодня на рынке малоэтажного строительства есть один-два игрока. Да больше и не надо: этот сегмент очень маленький. У нас одна проблема – низкая покупательная способность", – объясняет Кочетов.
По условиям договора с "Дом.рф" девелопер должен возвести не менее пяти типовых проектов деревянных домов из каталога, принятого правительством страны. Стоимость строительства таких объектов составляет от 40 до 126 тыс. рублей за квадратный метр.
"Это деревянное домостроение. Откуда они собрались эти домокомплекты везти? У нас их не производят. Более того, компания особо нигде в эти игры не играла, это не крупный девелопер. Я не понимаю, что происходит. Вопросов больше, чем ответов", – говорит Кочетов.
Невыполнимые требования
Еще одна причина, которая может затормозить развитие микрорайона, – жесткие условия аренды, которые ставит "Дом.рф". "Промжилстрой" должен заключить с агентством договор о комплексном развитии территории.
"Это значит, что компания должна построить не только жилье, но и инженерную инфраструктуру (транспортную, коммунальную, социальную, – прим. ред.) и объекты соцкультбыта. Не знаю, как они будут осуществлять свой план", – говорит Александр Мишустин.
По условиям договора арендатор также должен выполнить благоустройство и озеленение улично-дорожной сети, объектов социальной инфраструктуры и нежилой застройки, придомовых территорий, зон с детскими игровыми и спортивными площадками, внутриквартальными проездами и местами парковки автомобилей.
Михаил Кочетов рассказывает, что некоторые региональные инвесторы интересовались участком, однако именно обязательства по развитию всего поселка отпугнули девелоперов.
"Построить всю инфраструктуру – это какие деньги нужны? У нас "многоэтажники" отбиваются от этой инфраструктуры. Кто будет покупать такие дома, сколько они будут стоить? Это или хитромудрая схема, или просто безумие. Возможно, кто-то решил потренироваться. Будем наблюдать", – отмечает эксперт.
Кстати, "Промжилстрой" может разорвать с "Дом.рф" договор, если не захочет строить поселок. Но в таком случае 13,3 млн, которые фирма заплатила за участок (и будет вносить ежегодно, пока не построит микрорайон), ей не вернут.
"Компания потеряет ту сумму, которую внесет. У нас уже были прецеденты. Несколько лет назад на Павловском тракте фирма выиграла торги "Дом.рф" и арендовала 20 га. Но работать на площадке так и не начала, пыталась даже судиться. Время покажет, что будет с этим участком", – резюмирует Александр Мишустин.
09:06:52 11-08-2023
"локация безумная" ха-ха С Фирсовых выселок завидки пошли. Эта сейчас лучшая локация для загородной недвижимости. И лес и водохранилище и Власиха - это инфраструктура и автобус 20-ка ходит оттуда по всему городу. Че там по автобусу в Фирсово?
09:15:28 11-08-2023
Гость (09:06:52 11-08-2023) "локация безумная" ха-ха Эта сейчас лучшая локация для загородной недвижимости. и по часу- полтора добираться на работу по пробкам на попова, трактовой... при 15 минутах из Фирсово...
10:06:19 11-08-2023
при 15 минутах из Фирсово... При условии,что работаешь на Старом Базаре. Так-то и из Лесного до Индустриального района тоже недалеко.
12:07:46 11-08-2023
Пробок на Попова и Трактовой нет по сравнению с Павловским трактом это раз. И вообще кто работает на старом базаре? 3% населения? Как раз на Трактовой-Попова море всяких заводов и организаций. Либо на Калинина-Космонавтов.
09:17:58 11-08-2023
Гость (09:06:52 11-08-2023) "локация безумная" ха-ха С Фирсовых выселок завидки пошли. Э... Наверно ждали,что в конце концов цена упадёт до минимума и земля сама придёт к ним в руки.
09:15:47 11-08-2023
А местные чего растревожились? Их какое дело? Сами не захотели. "Алтайские строители также пока не связывались с победителем, но рассчитывают сделать это в ближайшее время."- для чего? Сидите на попе ровно!
09:17:35 11-08-2023
кто то левый залез... зачесались... не понимают они
09:32:43 11-08-2023
Конечно, мож они и правы, но обычно людям плевать на проблемы других людей, если они их каким-то боком не касаются. А раз возбудились, значит чего-то бояться. В любом случае для простого человека чем больше конкуренция среди строителей, тем лучше.
09:52:43 11-08-2023
А какое дело "алтайским строителям" до московского проекта? Построят москвичи - всем хорошо, не построят - отдадут залог государству, то есть в бюджет, что тоже хорошо. Мишаня Кочетов персонаж понятный, он не эксперт, он Ыксперд - он застройщик Фирсово, и москвичи ему прямые конкуренты. Математику он не понимает? Так у него математика только на поделить и минусануть.
09:58:42 11-08-2023
простая истина: обещать еще не значит жениться)
10:01:55 11-08-2023
Алтайских строителей обуяла черная зависть
10:08:53 11-08-2023
Странные комментарии. Вы реально что-то в этой теме понимаете, горе-комментаторы? Лично каждый из вас сколько посёлков возвел? Откуда такой снобизм по отношению к словам людей, которые в этой отрасли работают? Какая тут может быть зависть??? Чему завидовать-то? Развели москвичей на бабки. Печально это.
10:10:01 11-08-2023
Ключевые слова: "Сегодня на рынке малоэтажного строительства есть один-два игрока. Да больше и не надо". Привыкли к легким деньгам, а тут кто-то извне придет, надо будет конкурировать. А для этого думать и работать надо.
10:18:30 11-08-2023
Гость (10:10:01 11-08-2023) Ключевые слова: "Сегодня на рынке малоэтажного строительства... Сами-то начинайте конкурировать! Лично вам кто не дает? Если все так просто, заходи, строй, греби деньги лопатой!!!!!!!!!!!! Только гребцов-то реальных (не тех, кто анонсы дает, а потом людей на деньги разводит) почему-то на рынке нет. Значит, вероятно, все не так просто в этом деле, как вы себе это представляете? Может, просто тему поизучать сначала. А потом выводы делать
10:26:33 11-08-2023
маня (10:18:30 11-08-2023) Сами-то начинайте конкурировать! Лично вам кто не дает? Ес... А я и конкурирую. В своей области. А у вас так пригорело, что восклицательный знак скоро расплавится на клаве.
10:29:25 11-08-2023
Гость (10:26:33 11-08-2023) маня (10:18:30 11-08-2023) Сами-то начинайте конкуриро... Конкуренция предполагает соревновательность в одной и той же области. Пловец бегуну конкуренцию составить не может. Учите матчасть.
10:29:08 11-08-2023
маня (10:18:30 11-08-2023) Сами-то начинайте конкурировать! Лично вам кто не дает? Ес... Маруся, а ты типа сечёшь в строительстве, да? Ну так расскажи нам, поизучавшая тему) Местные поделили рынок, и им тупо не нравится, когда на их поляну приходит другой игрок, у которого, по всей видимости, с финансированием всё норм, раз они дали на тендере те деньги, которые местные не хотели отдать. Вы думаете у Отмашкина денег нет? Вы знаете кто это вообще? Он спокойно мог, но не стал. Причина проста - думали снизить ценник и забрать за копейки. Посмотрите на Кочетовскую слободу - сколько там себестоимость и почём они дома и участки продают: это как вразвес наркотой торговать - маржинальность та же.
10:36:57 11-08-2023
Гость (10:29:08 11-08-2023) маня (10:18:30 11-08-2023) Сами-то начинайте конкуриро... Как классно, что есть люди, которые умеют и любят считать деньги в чужих карманах. И у Отмашкина посчитали, и у Кочетова. Даже обидно как-то, что не в теме я, сколько именно у них денег. Извините, если уж такой разговор у нас откровенный пошел, а у вас сколько? Давайте уж все карты на стол, считать так считать, мыть кости, так уже и вам
10:55:10 11-08-2023
маня (10:36:57 11-08-2023) Как классно, что есть люди, которые умеют и любят считать де... Привет, мать) Ну ты даёшь) А мои то деньги здесь причём? Я коттеджи не строю и людям их втридорога не пихаю. Я не монополист на рынке малоэтажного строительства (Кочетов) и вообще строительства (Отмашкин). Тебе зачем про мои деньги знать? Для чего? Чтобы что? Чтобы мои слова подвергнуть сомнению? Так ты контраргументируй, а не облаивай людей, Маня.
11:06:54 11-08-2023
Гость (10:55:10 11-08-2023) Привет, мать) Ну ты даёшь) А мои то деньги здесь причём? Я ... А я и не обливаю, сынок. Попутал ты. Это ты обливаешь, роднуля моя) Вот и призываю я тебя, ребенка непутевого, одуматься и перестать сплетни пускать про посторонних людей. Не хорошо это. Стыдно за тебя мамке.
11:19:31 11-08-2023
маня (11:06:54 11-08-2023) А я и не обливаю, сынок. Попутал ты. Это ты обливаешь, родну... Ты мне не мать, ты женщина с низкой социальной ответственностью. Стыдиться тебе надо своего поведения и своего языка подзаборного. Вписываться за местных барыг - это так мерзко и стрёмно. Но тебе, видимо, слово стыд не известно. Что до твоего опуса про сплетни, то я лично знаю малоэтажного строителя, и через одно рукопожатие многоэтажного строителя. В моих словах нет ни капли лжи.
11:08:19 11-08-2023
маня (10:36:57 11-08-2023) Как классно, что есть люди, которые умеют и любят считать де... У одного из упомянутых цифры с девятью нолями, просто неохота гигантам алтайского бизнеса возиться с малоэтажкой, проще и понятнее строить большие дома
13:40:51 11-08-2023
Гость (11:08:19 11-08-2023) У одного из упомянутых цифры с девятью нолями, просто неохот... При открытии Сафари-фитнесс стоимость абонемента была 17 500. Дошла до 27 000. Появилась конкуренция, цена вернулась к 17 000. Конкуренция - это здорово. Может действительно и в строительстве что-то поменяется, а не будут 3 компании устанавливать цену.
21:14:25 11-08-2023
Пузырек (13:40:51 11-08-2023) При открытии Сафари-фитнесс стоимость абонемента была 17 500... Какие 3 компании? Проспись. Щас каждый дурак в малоэтажку лезет и роняет ценник. Вот только за низкий ценник ты в два раза дороже купишь. Но это понимать надо. Не твоё это.
10:31:18 11-08-2023
Судя по комментариям выше, местную строительную мафию не то что обуяла зависть, а она в бешенстве ...
10:41:14 11-08-2023
Безумие - продавать дома в поселках по 120тр за квадрат. Привыкли к сверхдоходам. Прекрасно понимают, что их легко подвинуть могут. Было же уже с перевозчиками, когда не местный зашел, чуть войну не объявили. А когда избавились, опять включили пластинку про убыточность...
10:54:34 11-08-2023
Гость (10:41:14 11-08-2023) Безумие - продавать дома в поселках по 120тр за квадрат. При... обещать еще не значит жениться оценивают не по словам,а по делам дел еще нет, а пены-то у комментаторов сколько! вот-вот весь рынок недвижимости обвалится! :-)
10:54:35 11-08-2023
Алтайские строители также пока не связывались с победителем, но рассчитывают сделать это в ближайшее время." Зачем? Для чего? Они с победителем каждого аукциона связываются? Что обсуждать будут?
12:05:12 11-08-2023
Бестолочь (10:54:35 11-08-2023) Алтайские строители также пока не связывались с победителем,... Зачем? Для чего? Они с победителем каждого аукциона связываются? Что обсуждать будут? Чтобы поздравить и позавидовать...)
11:07:53 11-08-2023
не было у нас жилья хорошего и недорогого никигда. и не будет. смиритесь уже с этим
12:02:44 11-08-2023
Бестолочь (10:54:35 11-08-2023) Алтайские строители также пока не связывались с победителем,... Очевидно, что хотят договориться жить по понятиям. Или постращать ...
13:20:21 11-08-2023
Может они знают, что столицу сюда собрались переносить вот и выкупают )
16:50:26 11-08-2023
"Мы понимаем, что локация безумная: ни деревца, ни кустика" - а вы строите на пойме поселки и многоэтажки в степи.
18:35:29 11-08-2023
Там будут ещё больше пробки . Садики и школы трещат по швам . Воды нет. Газопровод не выдержит..и так всю Власиху разорвали. В белых огородах по 3 коттеджа. Будет самый не благоприятный поселок
20:57:38 11-08-2023
Кочетову бы самому строить научиться - палки и народный материал выдаёт за ИЖС
21:22:52 11-08-2023
Ну вот смотрите, бабы местечковые - за Власихой есть Полянки. Много купили? А ценник низкий. Вот реально ниочём. Вы думаете ниже будет? Не будет. Газик из Москвы никто не повезёт. Тут Сибит, Стройберг и гаражники. Или вы думаете, московский дядя вам без маржи строить будет? Ну тоже глупость. Про пару-тройку застройщиков тоже глупость - их более сотни. Есть нормальные - 2 этажа, техком, русич и др., а есть те, кто откровенно лепит шлак. Но берут. Как горячие пирожки. Потому что дёшево.
21:33:44 11-08-2023
маня (10:18:30 11-08-2023) Сами-то начинайте конкурировать! Лично вам кто не дает? Ес... когда москвичи построят поселок тогда увидим кто кого на бабки разводит
08:38:59 12-08-2023
Ссыканули местечковые девелоперы чего то... И не зря... Москвичи приберут к рукам все вокруг Барнаула.