Инвестплощадки Алтайского края появились на инвестиционной карте России

Онлайн-платформа представляет собой единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок

01 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Инвестиционные площадки в Алтайском крае / Фото: Инвесткарта.рф

Информация о 88 инвестиционных площадках, расположенных на территории Алтайского края, загружена на инвестиционную карту России.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с подробной характеристикой каждой площадки, перечнем видов экономической деятельности, возможных на этой территории, мерами государственной поддержки, действующими в регионе. Здесь же описана процедура подачи заявки с указанием необходимых документов.

Онлайн-платформа представляет собой единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок на территории страны. Ресурс позволяет не только получить исчерпывающие сведения о характеристиках доступных площадок, но и оценить деловое окружение будущего инвестиционного проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры.

На данный момент на карту загружено более 14 тысяч свободных инвестплощадок по всей стране. Она доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.