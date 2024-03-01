НОВОСТИЭкономика

Инвестплощадки Алтайского края появились на инвестиционной карте России

Онлайн-платформа представляет собой единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок

01 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Инвестиционные площадки в Алтайском крае / Фото: Инвесткарта.рф
Инвестиционные площадки в Алтайском крае / Фото: Инвесткарта.рф

Информация о 88 инвестиционных площадках, расположенных на территории Алтайского края, загружена на инвестиционную карту России.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с подробной характеристикой каждой  площадки, перечнем видов экономической деятельности, возможных на этой территории, мерами государственной поддержки, действующими в регионе. Здесь же описана процедура подачи заявки с указанием необходимых документов.

Онлайн-платформа представляет собой единый сервис для поиска, сравнения и подбора инвестиционных площадок на территории страны. Ресурс позволяет не только получить исчерпывающие сведения о характеристиках доступных площадок, но и оценить деловое окружение будущего инвестиционного проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры.

На данный момент на карту загружено более 14 тысяч свободных инвестплощадок по всей стране. Она доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

Фото: unsplash.com

Инвестиции в экономику Алтайского края за пять лет составят 800 млрд рублей

По словам Томенко, сейчас в крае реализуют свыше 70 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей
НОВОСТИЭкономика
Алтайский край инвестиции бизнес

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:01:48 01-03-2024

Ну посмотрел, торговля землицей и больше ничего.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров