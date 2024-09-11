Главврача Детского туберкулезного санатория в Барнауле отстранили от должности

Краевой Минздрав начал проверку после видео с жестоким обращением с девочкой

11 сентября 2024, 18:30, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com

Минздрав Алтайского края начал проверку после сообщений о жестоком обращении с девочкой в Детском туберкулезном санатории. Как сообщает пресс-служба ведомства, в лечебном учреждении провели выездное совещание начальник отдела организации медицинской помощи детям и родовспоможения Маргарита Федченко, глава отдела по работе с обращениями граждан и контролю качества Татьяна Батрак и уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева. Вместе чиновники взяли на контроль оказание помощи детям в санатории и выяснение обстоятельств двух инцидентов, которые были освещены в Сети.

Напомним, что на опубликованных в Сети кадрах женщина в белом халате кричит на маленькую пациентку санатория. Девочка сидит на полу и плачет.

Как рассказала юрист медицинской организации, внутренняя служебная проверка началась сразу после выявления фактов жестокого обращения с детьми. Работа по выявлению нарушений и их устранению в оказании медпомощи детям будет продолжена.

"В настоящее время Людмила Лукьянова, исполняющая обязанности главного врача, отстранена от занимаемой должности", – добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее ситуацию взяли на контроль правоохранительные ведомства. Свои проверки начали Следственный комитет и прокуратура.