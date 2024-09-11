В барнаульском санатории воспитатель жестоко обращалась с малышкой из детского дома
В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки
11 сентября 2024, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае региональная прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с кадрами применения физической силы в отношении девочки.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как уточняет "КП-Барнаул", инцидент произошел в детском туберкулезном санатории. Исполняющая обязанности главного врача санатория пояснила, что видео она уже посмотрела и собирается принять меры в отношении сотрудницы.
"Я взяла с нее объяснительную, в которой она пишет, что девочка эта из детского дома, и она вела себя агрессивно, и таким образом воспитатель устраняла ее от других детей, чтобы она их не обижала. У нас есть юрист, она будет проводить расследование, будем разбираться и наказывать", – отметила главврач.
В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки.
"Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения на наличие признаков халатности. Кроме того, будет тщательно изучено видео, в котором демонстрируется применение физической силы к малолетнему ребенку", – рассказали в ведомстве.
15:18:18 11-09-2024
не надо все спихивать на сотрудницу
там регулярно детей калечили и эта директорша должна получить срок лет в 10 в колонии общего режима
а шарагу эту прикрыть или персонал пересажать
16:30:10 11-09-2024
Гость (15:18:18 11-09-2024) не надо все спихивать на сотрудницутам регулярно детей к... А детей вы к себе возьмёте...
16:30:14 11-09-2024
А кто снимал?
16:51:12 11-09-2024
А кто сказал, что с детьми легко? Свои-то выводят порой. На то она и воспитатель в детском учреждении, а не вертухай на зоне. Ее же силой в эту профессию не толкали. Нашла кого гнобить, пусть попробует таке сделать с себе подобным существом и не отхватить при этом(((
18:20:18 11-09-2024
Ужас!!!
10:38:09 13-09-2024
Просто ужас!!! Как можно руку поднять на такого маленького человечка??? Изверг.,,, Просто слов нет.... Этот ребенок и так наказан судьбой (его бросили самые родные люди), возможно есть заболевания даже.... Самосуд над этой тетей устроить...