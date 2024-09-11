В барнаульском санатории воспитатель жестоко обращалась с малышкой из детского дома

В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки

11 сентября 2024, 14:30, ИА Амител

В Алтайском крае региональная прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с кадрами применения физической силы в отношении девочки.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как уточняет "КП-Барнаул", инцидент произошел в детском туберкулезном санатории. Исполняющая обязанности главного врача санатория пояснила, что видео она уже посмотрела и собирается принять меры в отношении сотрудницы.

"Я взяла с нее объяснительную, в которой она пишет, что девочка эта из детского дома, и она вела себя агрессивно, и таким образом воспитатель устраняла ее от других детей, чтобы она их не обижала. У нас есть юрист, она будет проводить расследование, будем разбираться и наказывать", – отметила главврач.

В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки.