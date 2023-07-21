Иосиф Пригожин прокомментировал попадание в санкционные списки Канады
По его словам, такое решение Оттавы является "нарушением прав человека"
21 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о своем попадании под канадские санкции. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что мировая политическая система напоминает "Дом-2".
По его словам, такое решение Оттавы является "нарушением прав человека".
"Есть организации по правам человека, куда они смотрят? Это главный вопрос. Прежде чем воспитывать Россию, им надо сначала самим воспитаться", – отметил Пригожин.
В беседе с RT он отметил, что самый главный лозунг и формула Западной демократии – запрещать "путешествовать". Он напомнил, что в действительности свобода передвижений, мнения и мысли является одной из основ демократии. Он "поздравил" такую "демократию" и ее представителей.
Напомним, что 20 июля США и Канада расширили санкционные списки против России. В частности, Минфин США ввел ограничения против экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, Валерия Чекалова (Соединенные Штаты связывают его с Евгением Пригожиным), а также гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина.
Канада ввела санкции против главы Минкультуры Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова, кроме того, в перечне оказались и деятели культуры – Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков и другие.
08:26:10 21-07-2023
Прямо таки холокост Ёзи устроили. Теперь только в Беларусь, КНДР, Эритрею и ещё три дружественные страны.
09:18:39 21-07-2023
мемы делают свое дело, похоже канадцы не разобрались в пригожиных...
09:30:23 21-07-2023
Сначала они запретили всех Пригожиных, потом, на всякий случай, всех лысых.
10:10:21 21-07-2023
Действительно,куда смотрит организация по правам человека,эта святая святых.Организация,которая велела заплатить 4 тысячи евро государству Украина той девчушке,которая демонстративно жарила на сковородке яичницу на мемориале Вечного огня.Её девичья честь была поругана,когда ей присудили за такое деяние год условно.Её мозг возмутился.