Иосиф Пригожин прокомментировал попадание в санкционные списки Канады

По его словам, такое решение Оттавы является "нарушением прав человека"

21 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: krot.info

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о своем попадании под канадские санкции. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что мировая политическая система напоминает "Дом-2".

По его словам, такое решение Оттавы является "нарушением прав человека".

"Есть организации по правам человека, куда они смотрят? Это главный вопрос. Прежде чем воспитывать Россию, им надо сначала самим воспитаться", – отметил Пригожин.

В беседе с RT он отметил, что самый главный лозунг и формула Западной демократии – запрещать "путешествовать". Он напомнил, что в действительности свобода передвижений, мнения и мысли является одной из основ демократии. Он "поздравил" такую "демократию" и ее представителей.

Напомним, что 20 июля США и Канада расширили санкционные списки против России. В частности, Минфин США ввел ограничения против экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, Валерия Чекалова (Соединенные Штаты связывают его с Евгением Пригожиным), а также гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина.

Канада ввела санкции против главы Минкультуры Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова, кроме того, в перечне оказались и деятели культуры – Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков и другие.