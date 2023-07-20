Кудрин, Любимова, Фальков. США и Канада расширили санкции

Среди банков перечень пополнили JSC Tinkoff Bank, "Солидарность", Unistream, Локо-Банк, Петербургский социальный коммерческий банк — американский Минфин разрешил проводить операции с ними до 18 октября 2023 года

20 июля 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США и Канада расширили санкционные списки против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Минфин США ввел ограничения против экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, Валерия Чекалова (Соединенные Штаты связывают его с Евгением Пригожиным), а также гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина. Кроме них в списке оказались еще 15 человек.

Среди организаций под ограничения попали ОАО "Сахалинское морское пароходство" и 14 связанных с компанией судов. Среди банков перечень пополнили JSC Tinkoff Bank, "Солидарность", Unistream, Локо-Банк, Петербургский социальный коммерческий банк – американский Минфин разрешил проводить операции с ними до 18 октября 2023 года.

Также под новыми ограничениями оказались завод "Арсенал", Сибирское отделение Института ядерной физики и НИИ ВКС и другие институты и организации.

Канада ввела санкции против министра культуры России Ольги Любимовой и главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова. Их ведомства также оказались под ограничениями. Кроме того, санкциям подверглись замглавы Минкультуры Алла Манилова и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Среди знаменитостей "впали в немилость" Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков и другие. Всего в списке 39 физлиц и 25 компаний.