Аналитики отмечают, что первыми торговать смартфонами начнут перекупщики

14 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

iPhone 15 Pro / Фото: Apple

Представленные накануне iPhone 15 появятся в России в день релиза, 22 сентября. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в первый день стоимость гаджета будет составлять 400 тысяч рублей. На второй-третий дни, когда ажиотаж снизится, цена упадет до 250 тысяч рублей, а еще позднее – до 200 тысяч рублей. Аналитики уверены, что со временем спрос и цены сбалансируются.

Также специалисты заявили, что покупатели получат устройства "на свой страх и риск", поскольку официально поддержки в России у них нет.

Аналитики портала Picodi México подсчитали, что россиянину с зарплатой 66 645 рублей придется копить на iPhone 15 по официальной цене в 154 тысячи рублей 46,3 рабочих дня. При этом деньги нельзя будет тратить совсем.