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iPhone 15 в России будут продавать за 400 тысяч рублей

Аналитики отмечают, что первыми торговать смартфонами начнут перекупщики

14 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

iPhone 15 Pro / Фото: Apple
iPhone 15 Pro / Фото: Apple

Представленные накануне iPhone 15 появятся в России в день релиза, 22 сентября. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в первый день стоимость гаджета будет составлять 400 тысяч рублей. На второй-третий дни, когда ажиотаж снизится, цена упадет до 250 тысяч рублей, а еще позднее – до 200 тысяч рублей. Аналитики уверены, что со временем спрос и цены сбалансируются.

Также специалисты заявили, что покупатели получат устройства "на свой страх и риск", поскольку официально поддержки в России у них нет.

Аналитики портала Picodi México подсчитали, что россиянину с зарплатой 66 645 рублей придется копить на iPhone 15 по официальной цене в 154 тысячи рублей 46,3 рабочих дня. При этом деньги нельзя будет тратить совсем.

цены Гаджеты

Комментарии 6

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Гость

08:19:33 14-09-2023

400 тысяч? Сомневаюсь, что иФон за эти деньги может подарить столько же эмоций, радости и приключений, как водка, купленная на ту же сумму...

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Гость

08:51:09 14-09-2023

Цена за бугром на наши от 72тр, жадность наших барыг зашкаливает....

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Гость

09:23:05 14-09-2023

рек цена промакса от 1199 до 1599

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Гость

09:37:45 14-09-2023

Когда-то на з/п можно было купить 3 новых айфона, сейчас 1/3

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Гость

09:42:48 14-09-2023

Аналитики портала Picodi México сразу видно высококвалифицированные спецы

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Гость

13:38:39 14-09-2023

Дешевле самому скататься за айфоном к производителю)))))

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