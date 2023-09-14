iPhone 15 в России будут продавать за 400 тысяч рублей
Аналитики отмечают, что первыми торговать смартфонами начнут перекупщики
14 сентября 2023, 08:00, ИА Амител
Представленные накануне iPhone 15 появятся в России в день релиза, 22 сентября. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в первый день стоимость гаджета будет составлять 400 тысяч рублей. На второй-третий дни, когда ажиотаж снизится, цена упадет до 250 тысяч рублей, а еще позднее – до 200 тысяч рублей. Аналитики уверены, что со временем спрос и цены сбалансируются.
Также специалисты заявили, что покупатели получат устройства "на свой страх и риск", поскольку официально поддержки в России у них нет.
Аналитики портала Picodi México подсчитали, что россиянину с зарплатой 66 645 рублей придется копить на iPhone 15 по официальной цене в 154 тысячи рублей 46,3 рабочих дня. При этом деньги нельзя будет тратить совсем.
08:19:33 14-09-2023
400 тысяч? Сомневаюсь, что иФон за эти деньги может подарить столько же эмоций, радости и приключений, как водка, купленная на ту же сумму...
08:51:09 14-09-2023
Цена за бугром на наши от 72тр, жадность наших барыг зашкаливает....
09:23:05 14-09-2023
рек цена промакса от 1199 до 1599
09:37:45 14-09-2023
Когда-то на з/п можно было купить 3 новых айфона, сейчас 1/3
09:42:48 14-09-2023
Аналитики портала Picodi México сразу видно высококвалифицированные спецы
13:38:39 14-09-2023
Дешевле самому скататься за айфоном к производителю)))))