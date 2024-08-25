iPhone 16 могут представить уже 10 сентября
Также ожидается анонс новых AirPods и Apple Watch
25 августа 2024, 07:30, ИА Амител
iPhone 15 Pro / Фото: unsplash.com
Apple может провести презентацию новинок уже 10 сентября, выяснил авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg.
По его данным, на этом ивенте компания анонсирует iPhone 16 и 16 Pro, а также Apple Watch Series 10 и следующее поколение AirPods.
Официальный анонс мероприятия может состояться на следующей неделе.
По слухам, iPhone 16 получит новый дизайн камер, а Pro-модели якобы оборудуют дополнительной сенсорной клавишей активации камеры.
11:01:06 26-08-2024
А где йота фоны? Что и тут не получилось? Не сработало "Догоним и перегоним"?