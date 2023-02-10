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Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства

Будет ли нашествие ближневосточных машин?

10 февраля 2023, 12:49, ИА Амител

Iran Khodro Tara / Фото: ikco.ir
Iran Khodro Tara / Фото: ikco.ir

Иранский автопроизводитель Saipa намерен до конца 2023 года поставить в Россию более 20 тысяч автомобилей, пишут "Известия".

На российском рынке иранские модели могут занять нишу компактных седанов и заменить фактически ушедших Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и VW Polo. В частности, продажи иранского седана Iran Khodro Tara планируют начать в ближайшее время.

Впрочем, как считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, с учётом ситуации с дилерами и сертификацией планы по поставкам в течение года 20 тысяч иранских машин можно назвать слишком оптимистичными.

"При самом благоприятном развитии событий, предполагающем, что автопроизводителям из Ирана удастся к середине лета создать сеть из 35-40 дилеров, а также пройти процедуру сертификации своих моделей, объём продаж вряд ли превысит 10-12 тысяч машин до конца года", – указал эксперт.

При этом российский посол в Иране Алексей Дедов не исключает возможности создания российско-иранских совместных предприятий по выпуску автомобилей.

Ранее сообщили, что в России продолжат выпускать машины без подушек и других систем безопасности.

Комментарии 17

  • О, а мы им может гиперзвуковые ракеты с самым эффективным зарядом? Только нельзя говорить, что с ядерным
    10 февраля, Гость   Ответить
  • можно нинада
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Кому не надо, покупать не будет. Возьмет себе феррари
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Кто без распальцовки, может и купить
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Риторика такая,будто мы все развалили и уже ничего не можем. Уганда свои трициклы на ослиной тяге может тоже отправит?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Идёт в комплекте с эвакуатором. Ибо сам не ездит
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если бы жили очень бедно, брали бы отечественное
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ты высунь голову из телевизора и поймешь, что и разваливать нечего. Ничего и не было. А что было, в 90-е развалили.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А что было, в 90-е развалили, когда были прекрасные отношения с США. Про это и в телевизоре говорят
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, прокрути хронику назад когда главный по-немецки речи читал в Германии и в НАТО вступить хотел. Удивительно, не так ли? Тоже по телевизору.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • главный по-немецки речи читал в Германии и в НАТО вступить хотел -- а хороших отношений не было, потому что они подозревали, что бывших кэгэбэшников не бывает. А вот в 90-е разваливал и НАТО это нравилось, отношения были идеальные
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну не знаю может лет через 10 будут покупать. К китайцам то долго присматривались. Были проблемы и с обслуживанием и плохими кузовами
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Когда же у нас свои нормальные автомобили будут? Неужели настолько тупые, что автомобиль сделать не можем? Обидно за державу...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А ниче что они все сделаны для жарких песчаных стран, в РФ их соль за 4 года проедает насквозь.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "автомобили" на ослином приводе
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Свои авто есть, просто цены задрали выше, чем они того стоят, поэтому иранские могут пойти. Даже не уверен, что они хуже наших
    10 февраля, Гость   Ответить
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