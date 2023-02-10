Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства

Будет ли нашествие ближневосточных машин?

10 февраля 2023, 12:49, ИА Амител

Iran Khodro Tara / Фото: ikco.ir

Иранский автопроизводитель Saipa намерен до конца 2023 года поставить в Россию более 20 тысяч автомобилей, пишут "Известия".

На российском рынке иранские модели могут занять нишу компактных седанов и заменить фактически ушедших Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и VW Polo. В частности, продажи иранского седана Iran Khodro Tara планируют начать в ближайшее время.

Впрочем, как считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, с учётом ситуации с дилерами и сертификацией планы по поставкам в течение года 20 тысяч иранских машин можно назвать слишком оптимистичными.

"При самом благоприятном развитии событий, предполагающем, что автопроизводителям из Ирана удастся к середине лета создать сеть из 35-40 дилеров, а также пройти процедуру сертификации своих моделей, объём продаж вряд ли превысит 10-12 тысяч машин до конца года", – указал эксперт.

При этом российский посол в Иране Алексей Дедов не исключает возможности создания российско-иранских совместных предприятий по выпуску автомобилей.

Ранее сообщили, что в России продолжат выпускать машины без подушек и других систем безопасности.