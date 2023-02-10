Иран планирует поставить в Россию 20 тысяч автомобилей своего производства
Будет ли нашествие ближневосточных машин?
10 февраля 2023, 12:49, ИА Амител
Иранский автопроизводитель Saipa намерен до конца 2023 года поставить в Россию более 20 тысяч автомобилей, пишут "Известия".
На российском рынке иранские модели могут занять нишу компактных седанов и заменить фактически ушедших Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и VW Polo. В частности, продажи иранского седана Iran Khodro Tara планируют начать в ближайшее время.
Впрочем, как считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, с учётом ситуации с дилерами и сертификацией планы по поставкам в течение года 20 тысяч иранских машин можно назвать слишком оптимистичными.
"При самом благоприятном развитии событий, предполагающем, что автопроизводителям из Ирана удастся к середине лета создать сеть из 35-40 дилеров, а также пройти процедуру сертификации своих моделей, объём продаж вряд ли превысит 10-12 тысяч машин до конца года", – указал эксперт.
При этом российский посол в Иране Алексей Дедов не исключает возможности создания российско-иранских совместных предприятий по выпуску автомобилей.
Ранее сообщили, что в России продолжат выпускать машины без подушек и других систем безопасности.
Комментарии 17