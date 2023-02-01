В России продолжат выпускать машины без подушек и других систем безопасности

Упрощённые правила по выпуску автомобилей продлили до 1 июня 2023 года

01 февраля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Правительство РФ продлило действие упрощённых правил по выпуску автомобилей до 1 июня 2023 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, упрощённые правила действуют с весны 2022 года и должны были завершиться 1 февраля.

"Слова 1 февраля заменить словами 1 июня", – отмечается в тексте постановления кабмина.

В Минпромторге подчеркнули, что уже в начале лета правила будут ужесточены – в требования внесут некоторые изменения.

Сейчас документ позволяет автопроизводителям выпускать машины без подушек безопасности и с самым низким классом экологичности "Евро-0". Также они могут отказаться от установки ABS и ESP, а система экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" может не иметь функций автоматического срабатывания.