Ирландцы не поддержали поправки в конституцию о роли женщины в семье
В частности, предлагалось убрать ссылки на центральную роль "жизни в доме" женщины
10 марта 2024, 12:33, ИА Амител
Бланк для голосования / Фото: pxhere.com
Ирландцы отклонили поправки в конституции о роли женщины в семьей. Об этом пишет издание Irish Times.
В рамках референдумов жителям страны предложили пересмотреть определение семьи, включив в него прочные и продолжительные отношения вне брака.
В частности, предлагалось убрать ссылки на центральную роль "жизни в доме" женщины и ее домашних обязанностей при уходе за остальными членами семьи.
Вместо этого предлагалось признать важность членов семьи в целом, без учета их пола.
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