Иск москвича, требовавшего 566 тысяч рублей от "Русского лото", отклонили

Истец с решением не согласился и собирается его оспорить

05 ноября 2024, 17:32, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1090300

В Кузьминском суде Москвы был отклонен иск, поданный жителем столицы, который требовал от "Русского лото" перечислить ему 566 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.

Истец написал заявление после того, как купил 12 лотерейных билетов и обратился в АО "Государственные спортивные лотереи" с просьбой о выдаче выигрышей, но получил отказ.

В своем иске мужчина утверждал, что лотерея не может использовать формулировку "правила игры" как юридическое основание для отказа в выплате выигрышей. Однако представитель ответчика акцентировал внимание на том, что общая сумма выигрыша истца составила 1610 рублей и он не обращался за ними к операторам лотереи или распространителям билетов.

Суд отклонил иск, указав, что законодательство о защите прав потребителей не распространяется на конкурсы, пари и азартные игры. Тем не менее истец не согласился с решением и оспорил его в городском суде.