Детям хотят запретить доступ к соцсетям, чтобы оградить от смерти, лжи и террористов
Соответствующую инициативу направили Мишустину, Володину и Матвиенко
05 ноября 2024, 14:15, ИА Амител
В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям, чтобы уменьшить негативное воздействие на несовершеннолетних, пишут "Известия".
"Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения преступного влияния и посягательств в отношении детей в социальных сетях, а также позволит исключить риск личностного формирования на основе дезинформации и ложных сведений", – говорится в письме президента ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
В организации отметили, что в Cети сейчас действует более десяти тысяч сайтов террористической направленности, также угрозу для несовершеннолетних представляют закрытые сообщества и так называемые "группы смерти".
В связи с этим ассоциация предложила запретить детям до 14 лет посещать социальные сети. Для этого придется обязать платформы регистрировать пользователей только после предоставления фотографии паспорта. При этом уже зарегистрированным пользователям надо будет пройти повторную проверку.
Если какие-то соцсети откажутся внедрять такие изменения, то, как говорится в письме, их деятельность необходимо ограничить.
"По словам Янсукова, такая мера позволит уменьшить негативное воздействие социальных сетей на несовершеннолетних, а также предотвратить неправомерные действия", – отмечает издание.
14:32:19 05-11-2024
Как бы до вас мысль донести, что ваши блокировки - решето? Хоть тысячу законов принимайте.
14:40:25 05-11-2024
Если ко всем новостям и новым законопроектов впереди подставлять "Вопреки здравому смыслу", то в целом не так уж и страшно читать.
14:54:10 05-11-2024
поддерживаю
но считаю что иностранные соцсети надо все наглухо перекрыть а в наших соцсетях делать контроль за тем что публикуется и кем публикуется
05:20:58 06-11-2024
большой ух (14:54:10 05-11-2024) поддерживаюно считаю что иностранные соцсети надо все на...
Проще интернет некоторым особям типа тебя прикрыть и все. Он же тоже иностранный. А значит тебе враждебный.
15:46:51 05-11-2024
а чтоб дети не болтались по соцсетям надо возродить дворцы с бесплатными кружками. При каждой школе где то были помещения где постоянно что то в кружках выпиливали, рисовали, вышивали, лепили итд итп. Школьники заглядывали туда туда и туда и пробовали что больше понравится. И приобщались к делу. Учились например столярничать или слесарничать. Бесплатно. А вот более углубленные секции кружки были за плату уже но они и свидетельство выдавали для пту
20:31:07 05-11-2024
Все перечисленное рядом, даже в соцсетях не нужно сидеть.