НОВОСТИОбщество

Детям хотят запретить доступ к соцсетям, чтобы оградить от смерти, лжи и террористов

Соответствующую инициативу направили Мишустину, Володину и Матвиенко

05 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Подросток с ноутбуком / Фото: unsplash.com / Steinar Engeland
Подросток с ноутбуком / Фото: unsplash.com / Steinar Engeland

В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям, чтобы уменьшить негативное воздействие на несовершеннолетних, пишут "Известия".

"Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения преступного влияния и посягательств в отношении детей в социальных сетях, а также позволит исключить риск личностного формирования на основе дезинформации и ложных сведений", – говорится в письме президента ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В организации отметили, что в Cети сейчас действует более десяти тысяч сайтов террористической направленности, также угрозу для несовершеннолетних представляют закрытые сообщества и так называемые "группы смерти".

В связи с этим ассоциация предложила запретить детям до 14 лет посещать социальные сети. Для этого придется обязать платформы регистрировать пользователей только после предоставления фотографии паспорта. При этом уже зарегистрированным пользователям надо будет пройти повторную проверку.

Если какие-то соцсети откажутся внедрять такие изменения, то, как говорится в письме, их деятельность необходимо ограничить.

"По словам Янсукова, такая мера позволит уменьшить негативное воздействие социальных сетей на несовершеннолетних, а также предотвратить неправомерные действия", – отмечает издание.

Школьница / Фото: pxhere.com/ru/photo/833439

Детей с маленьким количеством друзей в соцсетях назвали потенциально опасными

Учителям порекомендовали обратить внимание на проблему буллинга
НОВОСТИОбщество

дети соцсети инициативы

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:32:19 05-11-2024

Как бы до вас мысль донести, что ваши блокировки - решето? Хоть тысячу законов принимайте.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:25 05-11-2024

Если ко всем новостям и новым законопроектов впереди подставлять "Вопреки здравому смыслу", то в целом не так уж и страшно читать.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
большой ух

14:54:10 05-11-2024

поддерживаю
но считаю что иностранные соцсети надо все наглухо перекрыть а в наших соцсетях делать контроль за тем что публикуется и кем публикуется

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:20:58 06-11-2024

большой ух (14:54:10 05-11-2024) поддерживаюно считаю что иностранные соцсети надо все на...
Проще интернет некоторым особям типа тебя прикрыть и все. Он же тоже иностранный. А значит тебе враждебный.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

15:46:51 05-11-2024

а чтоб дети не болтались по соцсетям надо возродить дворцы с бесплатными кружками. При каждой школе где то были помещения где постоянно что то в кружках выпиливали, рисовали, вышивали, лепили итд итп. Школьники заглядывали туда туда и туда и пробовали что больше понравится. И приобщались к делу. Учились например столярничать или слесарничать. Бесплатно. А вот более углубленные секции кружки были за плату уже но они и свидетельство выдавали для пту

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:07 05-11-2024

Все перечисленное рядом, даже в соцсетях не нужно сидеть.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров