Детям хотят запретить доступ к соцсетям, чтобы оградить от смерти, лжи и террористов

Соответствующую инициативу направили Мишустину, Володину и Матвиенко

05 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Подросток с ноутбуком / Фото: unsplash.com / Steinar Engeland

В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям, чтобы уменьшить негативное воздействие на несовершеннолетних, пишут "Известия".

"Принятие предлагаемых изменений послужит прочной основой для искоренения преступного влияния и посягательств в отношении детей в социальных сетях, а также позволит исключить риск личностного формирования на основе дезинформации и ложных сведений", – говорится в письме президента ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В организации отметили, что в Cети сейчас действует более десяти тысяч сайтов террористической направленности, также угрозу для несовершеннолетних представляют закрытые сообщества и так называемые "группы смерти".

В связи с этим ассоциация предложила запретить детям до 14 лет посещать социальные сети. Для этого придется обязать платформы регистрировать пользователей только после предоставления фотографии паспорта. При этом уже зарегистрированным пользователям надо будет пройти повторную проверку.

Если какие-то соцсети откажутся внедрять такие изменения, то, как говорится в письме, их деятельность необходимо ограничить.