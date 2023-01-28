Искалеченную и замерзавшую на Алтае лошадь увезли в Барнаул

Как только животное пойдёт на поправку, его планируют увезти обратно в Краснощёково

28 января 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Катунь 24"

Пострадавшую в ДТП в Краснощёковском районе лошадь перевезли в Барнаул. Как сообщает "Катунь 24", 26 января к животному приехала женщина с ветврачом, а на следующий день кобылу увезли.

В районной администрации отметили, что животное будут лечить по адресу ул. Попова, 276 – на факультете ветеринарной медицины аграрного университета. "Так, по крайней мере, сказала женщина, которая забрала", – уточнили в муниципалитете.

При этом в самом вузе изданию сообщили, что женщина у них не работает, а официального обращения по поводу лечения лошади к ним не поступало.

Сама женщина также пообщалась с журналистами, отметив, что никто юридических прав на животное не имеет, в том числе и она. Где сейчас находится лошадь, точно неизвестно, однако спасительница заверила, что состояние лошади улучшилось, и как только она пойдёт на поправку, женщина вернёт её обратно в Краснощёково.

Напомним, лошадь стала участником ДТП, в результате которого сломала ногу, а автомобиль сильно помяло. Хозяин её неизвестен, однако его должна найти ГИБДД, так как ущерб за повреждённую машину взыскать не с кого. Всю минувшую неделю местный фермер подкармливал животное, пока глава сельской администрации не попросил забрать его на передержку.