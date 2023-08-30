Фигуристку Алину Горбачеву нашли живой и невредимой в Москве вечером 29 августа. Об этом сообщила столичная прокуратура. Напомним, о пропаже спортсменки стало известно 28 августа. Она поругалась с тренером и просто ушла в неизвестном направлении. Почти сутки девочку искали "всем миром": и правоохранители, и волонтеры, и даже водолазы. Следственный комитет успел возбудить дело по статье "Убийство", но все закончилось благополучно.
Рассказываем, где нашли Горбачеву, из-за чего она пропала, где была всё это время и почему некоторые видят причину в конфликте с тренером.
Где нашли фигуристку Алину Горбачеву?
О том, что девочка жива, стало известно около 18.00 29 августа. Telegram-канал Mash
опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, что фигуристка цела и невредима. Она дважды заходила в пекарню, чтобы поесть. Кроме того, она попала еще на несколько камер.
А уже к 22 часам спортсменку нашли правоохранители. По сообщению московской прокуратуры, её обнаружили в кинотеатре одного из московских торговых центров. Горбачёва жива, здорова и в полном порядке. По данным Mash, полицейских она встретила "с мороженым в руках".
Девушку доставили в Следственный комитет, где сотрудники ведомства выяснили причину её пропажи. Здание СК она уже покинула.
Где Горбачёва была всё время, пока её искали?
Судя по информации, просочившейся в СМИ, ничего криминального с девушкой не произошло. Пределы Москвы она, судя по всему, тоже не покидала. Как следует из кадров с камер видеонаблюдения, опубликованных в сети, Горбачева была в парке, заходила в пекарню, а также посещала торговый центр.
Как пишет "МК"
, когда девушка поняла, какая шумиха поднялась вокруг её исчезновения, она просто испугалась возвращаться домой.
Чем известна Алина Горбачева?
Алина Горбачева - талантливая и перспективная спортсменка. В прошлом году она стала чемпионкой России среди юниоров. Девушка уже имеет выступления вместе с командой олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Фигурным катанием занимается с 7 лет. Тренируется под началом Софьи Федченко.
Как пропала фигуристка Алина Горбачева?
Как пишет "МК"
, спортсменка пропала во время, когда должна была состояться её понедельничная тренировка. Вместе с тренером она ехала в "Чкалов-Арену". По дороге у них возник конфликт. По данным издания, спортсменка и наставник поругались по дисциплинарным причинам: тренер настаивала, чтобы девочка серьезнее относилась к диете. Фигуристка вспылила и просто ушла вместо того, чтобы отправиться на лёд.
Известно, что первые моменты пропажи фигуристки попали на видео. На кадрах с камер наблюдения видно, как она перешла дорогу и отправилась к реке. К вечеру 28 августа Горбачева так и не вышла на связь, а её телефон оказался недоступен.
Известно, что с собой у нее были рюкзак, паспорт, наличные и банковская карта с большой денежной суммой.
Когда быстро выйти на след Горбачевой не удалось, к поиску подключились и волонтёры.
Почему следователи рассматривали версию убийства?
Это стандартная практика, когда при таких обстоятельствах пропадают несовершеннолетние. Следователи проверяли самые разные версии пропажи. Поскольку у следствия была информация, что девушка направилась к реке, к поискам присоединились и водолазы.
Как сообщил Telegram-канал Baza, они обследовали два участка: 30 на 30 метров и 50 на 50 метров.
По данным источника, на Покровской набережной оперативники обнаружили носки. Принадлежат ли они фигуристке, правоохранителям выяснить не удалось, но такая версия была.
Что за конфликт с тренером был у фигуристки Алины Горбачевой?
О конфликте Алины Горбачевой и Софьи Федченко "Комсомольской правде"
рассказала бабушка фигуристки. По её словам, специалист запрещала девочке видеться и даже общаться с родственниками.
В 9 лет спортсменка переехала из Краснодара в Москву и стала жить со своим наставником. Она осталась в квартире тренера даже тогда, когда в столицу переехала её мама. Федченко и Горбачева объясняли это тем, что так гораздо проще добираться до ледовой арены. А спортсменка сама рассказывала журналистом, что с матерью у нее "не очень хороший контакт".
Forbes
пишет о том, что Федченко и Горбачева действительно не всегда ладили и даже на время прекращали сотрудничество, но о серьезном конфликте речи не было. По данным издания, Софья сама предлагала девочке сменить тренера, но та и не думала менять наставника.
Хореограф Никита Михайлов, который тоже работал с фигуристкой, сообщил RT
, что не знает ни о каком конфликте. По его словам, до последнего момента всё было "нормально".
Как спортивное сообщество отреагировало на внезапную пропажу и обнаружение Горбачевой?
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в соцсетях иронично прокомментировал обнаружение Горбачевой. Он опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения и написал "Приятного аппетита, Алина", снабдив свой пост тремя "фейспалмами" (смайлик, на котором человек закрывает лицо рукой).
А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова просто искренне порадовалась, что девочку нашли живой.
"Очень рада! Человека искали, думали, что ее не в живых. А она сидит в кинотеатре и смотрит фильм. Слава Богу, что жива!" — сказала Тарасова корреспонденту "Спорт-Экспресс".
10:57:35 30-08-2023
Обиделась на всех, телефон выключила и в киношку девочка решила сходить. А тут такой переполох начался
11:00:13 30-08-2023
Все затраты на поиски взыскать с крупной денежной суммы с банковской карты беглянки, да по жопе ремнем "Звездень"
11:39:22 30-08-2023
Пипец! Кукушка малолетняя.
11:43:49 30-08-2023
Наделала деваха делов. Щас от ОДНщиков отбоя не будет и тренерам и родителям. Эти "срубить палку" не упустят.
12:00:27 30-08-2023
Издевательство над человеком, а не спорт.
12:35:38 30-08-2023
Спорт высоких достижений, это, конечно, престиж страны, тудым-сюдым... но к спорту, к здоровью или счастью человека эта ересь не имеет никакого отношения, тем более, в наше время. Всё делается ради заработка, поэтому тренера, почуяв талант или способности, как клещ вцепляются в ученика, чтобы обеспечить свою старость... реклама, участие в шоу после завершения карьеры- вот ради чего всё. поэтому понятно, что ученик по сути в рабстве.
14:51:54 30-08-2023
Гость (12:35:38 30-08-2023) Спорт высоких достижений, это, конечно, престиж страны, туды... Какой престиж какой страны? нет больше международной арены для этой спортсменки, да и всех остальных тоже. Так, для внутрянки
13:05:29 30-08-2023
Да, получит девочка от тренера, и за пекарню, и за мороженое.
15:15:50 30-08-2023
А в кино показывают, что даже с выключенным телефоном можно человека отыскать, и тем более карточкой везде рассчитывалась.
16:21:21 30-08-2023
Вот распиарили девку. Теперь ее все знают. Эвона как славу можно заработать!