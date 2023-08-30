16-летняя спортсменка бесследно исчезла в понедельник, 28 августа

30 августа 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Mash

Фигуристку Алину Горбачеву нашли живой и невредимой в Москве вечером 29 августа. Об этом сообщила столичная прокуратура. Напомним, о пропаже спортсменки стало известно 28 августа. Она поругалась с тренером и просто ушла в неизвестном направлении. Почти сутки девочку искали "всем миром": и правоохранители, и волонтеры, и даже водолазы. Следственный комитет успел возбудить дело по статье "Убийство", но все закончилось благополучно.

Рассказываем, где нашли Горбачеву, из-за чего она пропала, где была всё это время и почему некоторые видят причину в конфликте с тренером.

1 Где нашли фигуристку Алину Горбачеву? О том, что девочка жива, стало известно около 18.00 29 августа. Telegram-канал Mash опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, что фигуристка цела и невредима. Она дважды заходила в пекарню, чтобы поесть. Кроме того, она попала еще на несколько камер. А уже к 22 часам спортсменку нашли правоохранители. По сообщению московской прокуратуры, её обнаружили в кинотеатре одного из московских торговых центров. Горбачёва жива, здорова и в полном порядке. По данным Mash, полицейских она встретила "с мороженым в руках". Девушку доставили в Следственный комитет, где сотрудники ведомства выяснили причину её пропажи. Здание СК она уже покинула.

2 Где Горбачёва была всё время, пока её искали? Судя по информации, просочившейся в СМИ, ничего криминального с девушкой не произошло. Пределы Москвы она, судя по всему, тоже не покидала. Как следует из кадров с камер видеонаблюдения, опубликованных в сети, Горбачева была в парке, заходила в пекарню, а также посещала торговый центр. Как пишет "МК" , когда девушка поняла, какая шумиха поднялась вокруг её исчезновения, она просто испугалась возвращаться домой.

3 Чем известна Алина Горбачева? Алина Горбачева - талантливая и перспективная спортсменка. В прошлом году она стала чемпионкой России среди юниоров. Девушка уже имеет выступления вместе с командой олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Фигурным катанием занимается с 7 лет. Тренируется под началом Софьи Федченко.

4 Как пропала фигуристка Алина Горбачева? Как пишет "МК" , спортсменка пропала во время, когда должна была состояться её понедельничная тренировка. Вместе с тренером она ехала в "Чкалов-Арену". По дороге у них возник конфликт. По данным издания, спортсменка и наставник поругались по дисциплинарным причинам: тренер настаивала, чтобы девочка серьезнее относилась к диете. Фигуристка вспылила и просто ушла вместо того, чтобы отправиться на лёд. Известно, что первые моменты пропажи фигуристки попали на видео. На кадрах с камер наблюдения видно, как она перешла дорогу и отправилась к реке. К вечеру 28 августа Горбачева так и не вышла на связь, а её телефон оказался недоступен. Известно, что с собой у нее были рюкзак, паспорт, наличные и банковская карта с большой денежной суммой. Когда быстро выйти на след Горбачевой не удалось, к поиску подключились и волонтёры.

5 Почему следователи рассматривали версию убийства? Это стандартная практика, когда при таких обстоятельствах пропадают несовершеннолетние. Следователи проверяли самые разные версии пропажи. Поскольку у следствия была информация, что девушка направилась к реке, к поискам присоединились и водолазы. Как сообщил Telegram-канал Baza, они обследовали два участка: 30 на 30 метров и 50 на 50 метров. По данным источника, на Покровской набережной оперативники обнаружили носки. Принадлежат ли они фигуристке, правоохранителям выяснить не удалось, но такая версия была.

6 Что за конфликт с тренером был у фигуристки Алины Горбачевой? О конфликте Алины Горбачевой и Софьи Федченко "Комсомольской правде" рассказала бабушка фигуристки. По её словам, специалист запрещала девочке видеться и даже общаться с родственниками. В 9 лет спортсменка переехала из Краснодара в Москву и стала жить со своим наставником. Она осталась в квартире тренера даже тогда, когда в столицу переехала её мама. Федченко и Горбачева объясняли это тем, что так гораздо проще добираться до ледовой арены. А спортсменка сама рассказывала журналистом, что с матерью у нее "не очень хороший контакт". Forbes пишет о том, что Федченко и Горбачева действительно не всегда ладили и даже на время прекращали сотрудничество, но о серьезном конфликте речи не было. По данным издания, Софья сама предлагала девочке сменить тренера, но та и не думала менять наставника. Хореограф Никита Михайлов, который тоже работал с фигуристкой, сообщил RT , что не знает ни о каком конфликте. По его словам, до последнего момента всё было "нормально".