16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве
Следственный комитет начал проверку по факту безвестного исчезновения спортсменки
29 августа 2023, 17:31, ИА Амител
Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать спортсменки Екатерину.
В понедельник, 28 августа, Горбачева вышла с катка на "Чкалов Арене" и пошла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры засекли ее, когда она входила в парк на Волокамском шоссе.
По словам матери, информации о местонахождении спортсменки пока нет. К поискам привлекли кинологов.
Как сообщает Telegram-канал 112, вещи фигуристки нашли на пляже на Покровской набережной. Алины рядом не было, ее местонахождение остается неизвестным.
Следственный комитет начал проверку. Подробности происшествия выясняются.
18:13:24 29-08-2023
задолбали девочку, видимо
08:32:10 30-08-2023
Нашлась, в ТЦ в кинотеатре?!