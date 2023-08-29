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16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

Следственный комитет начал проверку по факту безвестного исчезновения спортсменки

29 августа 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать спортсменки Екатерину. 

В понедельник, 28 августа, Горбачева вышла с катка на "Чкалов Арене" и пошла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры засекли ее, когда она входила в парк на Волокамском шоссе.

По словам матери, информации о местонахождении спортсменки пока нет. К поискам привлекли кинологов.

Как сообщает Telegram-канал 112, вещи фигуристки нашли на пляже на Покровской набережной. Алины рядом не было, ее местонахождение остается неизвестным.

Следственный комитет начал проверку. Подробности происшествия выясняются.

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Комментарии 2

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гость

18:13:24 29-08-2023

задолбали девочку, видимо

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Гость

08:32:10 30-08-2023

Нашлась, в ТЦ в кинотеатре?!

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