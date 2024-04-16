Искусственный интеллект и Шукшинские дни. Что необычного ждать на Алтае в этом году

Самые яркие события в Алтайском крае, которые никак нельзя пропустить в 2024 году, потому что в следующем они не повторятся

16 апреля 2024, 10:10, ИА Амител

Юбилей Василия Шукшина, 150 лет художнику Николаю Рериху, старт проекта Юрия Башмета – 2024-й год в Алтайском крае богат на культурные события. В "Переговорке" на amic.ru министр культуры Елена Безрукова рассказывает, что особенного в этом году будет в нашем крае и что никак нельзя пропустить. Например, впервые за пять лет пройдет театральный фестиваль, на который соберутся лучшие театры страны. В рамках Шукшинского кинофестиваля обсудят применение искусственного интеллекта, впервые представят уникальную выставку картин Николая Рериха и еще много всего – следите за афишей, рекомендует министр. Поговорили также о дворцах культуры, библиотеках, "Пушкинской карте" и о том, каких авторов читают жители Алтайского края.

Кто в "Переговорке"



Елена Безрукова – родилась 1 июня 1976 года в Барнауле. В 1998 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, в 2005-м – психологический факультет Томского государственного университета.

С 1997 года работала юрисконсультом в Алтайском краевом центре народного творчества и досуга, с 1998-го – в Алтайской краевой коллегии адвокатов, с 2006-го – юрисконсультом в управлении Алтайского края по культуре, с 2009-го – заместителем начальника этого же управления, начальником отдела библиотек, искусств и народного творчества, с 2010-го – и. о. начальника управления Алтайского края по культуре.

В ноябре 2012 года назначена начальником управления, в 2018-м – министром культуры Алтайского края.

Член Союза писателей России, автор поэтических книг.

01:40 Как обеспечивают безопасность публики во время массовых мероприятий.

04:05 Как в Алтайском крае будут отмечать 95-летие Василия Шукшина. Ждем в гости лучшие театры России: у нас пройдет театральный фестиваль, говорит Елена Безрукова. Афиша уже скоро будет готова. Шукшинские дни также пройдут и на ВДНХ в Москве. А во время деловой программы кинофестиваля поговорят о применении в кино искусственного интеллекта.



07:09 Подробно о том, как будет организован Шукшинский кинофестиваль в 2024 году. Появятся две новые программы – анимационное кино и фильмы, связанные с СВО. А еще в Алтайском крае состоится мировая премьера хореографического спектакля по произведениям Шукшина, Распутина и Астафьева.

11:27 "Уважительно-восторженно". Как жители встречают гостей с Алтая на московских сценах.

14:45 "Долгожданные и масштабные". Какие культурные объекты в Алтайском крае отремонтируют и построят в этом году?

19:10 Когда уже откроется Художественный музей в Барнауле?

20:12 О "революционном проекте" "Пушкинской карты". Кто ею смог воспользоваться и почему не на все мероприятия она действует.

26:22 "Ушли от советского шаблона" и прирост в 5500 человек. Как современные модульные библиотеки привлекают читателей.

29:30 Каких авторов читают жители Алтайского края.

31:55 Какие преимущества есть у библиотеки по сравнению с домашним интернетом.

34:43 Юбилей Николая Рериха и другие. Самые яркие события в Алтайском крае, которые никак нельзя пропустить в этом году, потому что в следующем они не повторятся.

38:18 "Мы 17-е и, может быть, последние". О проекте "Юрий Башмет – молодым дарованиям России", в который попал Алтайский край. "К нам прилетает выдающийся музыкант, который будет работать с юными дарованиями", – рассказывает министр культуры.