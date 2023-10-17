Какие культурные события пройдут на Алтае в 2024 году и кто на них приедет

Об этом журналистам рассказала врио министра культуры Елена Безрукова

17 октября 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Несколько крупных фестивалей и концертов пройдут в Алтайском крае до конца этого года. А следующий год обещает быть еще насыщенней: в планах провести мероприятия, посвященные Николаю Рериху и Василию Шукшину. Об этом журналистам сообщила на пресс-конференции врио министра культуры региона Елена Безрукова.

Какие мероприятия пройдут в 2023 году?

В Москве 4 ноября на ВДНХ заработает выставка "Россия", где каждый регион будет представлять свой выставочный стенд. Алтайский край на нем будет себя презентовать 19 ноября. Ожидается, что выставку посетят известные жители региона. Для них выступит группа "Комната культуры".

Далее – 4 декабря – в театре драмы состоится премьера спектакля "Живые и мертвые: солдатами не рождаются" по произведению Константина Симонова. Постановщиком выступает Полина Агуреева, а в спектакле примет участие выдающийся музыкант Юрий Башмет.

Какие мероприятия пройдут на Алтае в 2024 году?

В следующем году самые массовые культурные события будут посвящены Николаю Рериху и Василию Шукшину. Первому исполнилось бы 150 лет, а второму – 95.

По словам Елены Безруковой, в регионе пройдет театральный фестиваль "Милые люди, здравствуйте". В сентябре 2024 года на Алтае выступят театральные коллективы со всей страны, которые покажут постановки по произведениям нашего выдающегося земляка.

Основным же культурным мероприятием станут Шукшинские дни на Алтае. По этому случаю в Барнауле откроют музейную выставку, которую подготовил "Мосфильм".

Что касается Николая Рериха, то в музее "Город" открывается выставка подлинных картин художника. 92 работы привезут из московского Музея Востока. Кроме того, в Барнауле пройдут различные конференции, а также откроют памятный камень, посвященный прославленному художнику и путешественнику.