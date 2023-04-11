Алгоритм вспомнил о "Царь-бомбе" и предположил, что будет, если он завладеет ею

11 апреля 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Боту ChaosGPT поручили уничтожить человечество и он начал активно готовиться к выполнению этой задачи. Об этом сообщает Fox News.

Нейросеть является модифицированной версией OpenAI Auto-GPT. При создании ему поставили несколько задач: уничтожить человечество, установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушение, контролировать человечество посредством манипуляций и достичь бессмертия.

Для достижения целей бот начал изучать ядерное оружие, а также привлекать к работе другие нейросети. ChaosGPT опубликовал несколько постов, в которых порассуждал на тему того, что будет, если он заполучит "Царь-бомбу". Также он писал об уязвимости человечества к влиянию и о том, что целью человечества является самоуничтожение.